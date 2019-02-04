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04.02.2019 21:11
Рубрика: Общество

Не лыком шиты

Брендовую одежду наших дизайнеров носят Шер, Бейонсе и Наоми Кэмпбелл
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Российские коллекции хоть и с трудом, но все увереннее завоевывают свое место в жестком мире большой мировой моды. Во многом они еще "далеки от народа", особенно по деньгам. Но все это еще впереди, уверен российский дизайнер Игорь Чапурин.
Игорь Чапурин: Мода - нелегкий бизнес в нашей стране. Специалистов не хватает катастрофически. Фото: REUTERS Игорь Чапурин: Мода - нелегкий бизнес в нашей стране. Специалистов не хватает катастрофически. Фото: REUTERS
Игорь Чапурин: Мода - нелегкий бизнес в нашей стране. Специалистов не хватает катастрофически. Фото: REUTERS

В этом году в Подмосковье пройдет неделя моды для молодых дизайнеров. Игорь, означает ли это, что на рынке наконец-то появилось такое понятие, как "российская мода"?

Игорь Чапурин: Я бы не спешил с таким утверждением. Сегмент именно российского дизайна все еще в стадии роста.

Конечно, по сравнению с 1990 годами и даже нулевыми мы сделали колоссальный шаг вперед. Когда я начинал карьеру, понятие "российская мода" было очень специфическим: реликты советской эпохи, частные ателье. Но о российских дизайнерских брендах никто не слышал, а уж тем более не стремился обладать платьем от русского кутюрье.

Ситуация начала меняться в этом тысячелетии, когда появились новые марки разных ценовых сегментов, а российский потребитель повернулся лицом к отечественным дизайнерам.
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В чем особенность российской брендовой одежды?

Игорь Чапурин: Российская одежда перестала топорно использовать русские темы. При этом русский дизайн не отказался от культурно-стилистических корней, но при этом оказался легко адаптируемым к существующему модному контексту. И какие-то новшества с Востока были восприняты на ура потребителями на Западе: например, кириллица, тема "советского спорта", адаптация русского конструктивизма в моде, тема русских сказок и русской литературы.

Но это все, согласитесь, не для массового "носителя". Да и цены не для всех. Наши люди готовы покупать дорогую одежду? Или масс-маркет в России еще долго будет превалировать над высокой модой?

Игорь Чапурин: Здесь главный вопрос экономический. При изменении доходов потребителей меняются и приоритеты в покупке одежды. Тем не менее масс-маркет сегодня абсорбирует большинство трендов, которые задают пока все же дизайнеры.

А что с мужской модой? Насколько выгодно российским дизайнерам заниматься производством мужской одежды?

Игорь Чапурин: Темпы роста сегмента мужской моды гораздо выше, чем женской. Поэтому можно говорить о том, что мужчины все активнее потребляют модный продукт, в том числе российского производства. Я думаю, что должна произойти смена поколений, прежде чем мы увидим картину широкой модной мужской аудитории разных возрастов в России. Это дело времени.

Фото: Олеся Курпяева
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За рубежом творчество наших дизайнеров пользуется успехом? В каких странах любят российскую одежду?

Игорь Чапурин: Самые лояльные страны к русскому дизайну - это наши соседи: Казахстан, Азербайджан, Прибалтика, Армения, а также Кипр, Германия, Китай, Швейцария. Сложнее с выходом в офлайн-ретейл во Франции и Италии, где довольно настороженно относятся к брендам из "новых" модных стран.

Тем не менее где-то с 2005 года русский дизайн стал активно проникать на Запад. Например, наш бренд начал представлять сезонные коллекции в рамках официального расписания недели моды в Париже. Русских захотели видеть потребители и байеры по обе стороны Атлантики. Бренд появился в магазинах в Милане, Гонконге, Женеве, Мюнхене, Лос-Анджелесе и других городах. В наших вещах появились звезды первого эшелона - певицы Шер, Бейонсе, модель Наоми Кэмпбелл...

Почему же ведущие мировые дизайнеры не проводят показы в России? Они делают это в Италии, Франции, Японии. Когда тенденция изменится?

Игорь Чапурин: Если вы говорите именно о презентации коллекций, то здесь бессмысленно пытаться сломать систему. Есть ключевые недели моды, где бренды представляют коллекции: Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Все остальное вторично.

Конечно, сейчас все чаще говорят о новых интересных "точках силы" - неделях моды в Стокгольме, Сан-Паулу, Тбилиси. Но до Больших недель им еще очень далеко. Если говорить о России, то пока мы не можем похвастать площадкой, которая стала бы вровень с Неделей моды не то что Парижа, но даже Копенгагена.

Фото: Фото предоставлено автором
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Тогда почему наших брендов почти не разглядеть на этих Высоких неделях?

Игорь Чапурин: Мода - не самый легкий бизнес в России. Катастрофически не хватает специалистов. И не только конструкторов, портных, но и маркетологов, специалистов по продажам.

Мы пока еще не миновали период "увлечения модой", когда люди без способностей, без образования становятся стилистами. Но, я уверен, рынок рано или поздно все расставит на места.

Что же касается тканей и фурнитуры, то здесь тоже не все гладко. Мы пока не можем конкурировать с мощными производителями текстиля из Европы, США, Японии... Подвижки есть. Но пока мы вынуждены заказывать все свои материалы за рубежом. Дважды в год я езжу на крупнейшую и наиболее авторитетную выставку ткани Premiere Vision в Париже, где выбираю образцы у лучших поставщиков.

Что же касается haute couture, одежды, созданной почти полностью вручную, то здесь, к счастью, у нас есть мастера, которые делают уникальные по красоте и качеству вещи. Но опять же, не из отечественных тканей.

Самые лояльные к русскому дизайну - это Казахстан, Азербайджан, Прибалтика, Армения, а также Кипр, Германия, Китай

И все-таки какими "тропами" можно проникнуть в этот мир большой моды, стать там своим? Что подсказывает ваш опыт?

Игорь Чапурин: Не буду оригинален: надо качественно делать свою работу. Всегда и во всем приоритет - это качество. Конечно, надо регулярно представлять свои коллекции не только в Москве, но и в других странах.

Кроме того, мы стараемся организовывать мероприятия - мини-показы, мастер-классы, выставки в регионах, чтобы знакомить аудиторию с русским дизайном. Наконец, сотрудничаем с другими брендами - это могут быть капсульные коллекции, лимитированные серии аксессуаров - все что угодно. И, конечно, надо искать новые эмоции, темы и инновации. Недавно мы создали платье, полностью напечатав его на 3D-принтере.

Так когда состоится российский рынок модной одежды? По каким направлениям он будет развиваться?

Игорь Чапурин: Помимо распространения мужской моды увеличится доля сегмента "уличной одежды", безусловно, вырастет объем онлайн-продаж, в том числе у российских брендов. Также можно предположить, что российский дизайнерский рынок в какой-то степени адаптирует принципы работы рынка масс-маркет: перейдет на более частую смену коллекций - пять-шесть раз в год.

Мода-2019

Вновь моден блеск, особенно серебряный, поэтому запасайтесь платьями с пайетками, среди самых актуальных цветов - холодный мятный. Девушкам не обойтись без белого комбинезона, обратите внимание на оттенки красного. Хорошая новость для любителей джинсовой одежды - деним total looks снова в тренде. Fashionistas могут сочетать брюки и платье, а поклонники классики примерить боди, леггинсы и велосипедки. Среди аксессуаров остановите свой выбор на небольших сумках через плечо, матовой светло-коричневой коже и крупных очках. Не забудьте о прозрачных тканях - они возвращаются, многослойности и объемных рубашках.

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