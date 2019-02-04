IKEA будет сдавать мебель в аренду

IKEA планирует начать сдавать мебель в аренду. Об этом пишет издание Financial Times. Таким образом компания намерена сменить бизнес-модель.

Как уточнил в интервью изданию генеральный директор компании Торбьорн Леф, предполагается, что люди смогут брать мебель в аренду. Когда ее срок истечет, можно будет сдать мебель в обмен на что-то другое. Таким образом, старые предметы интерьера не будут выбрасываться, а обновляться и вновь отдаваться потребителям. Срок жизни товаров будет продлен.

Проект будет запущен уже в феврале этого года в Швейцарии. Особое внимание в его рамках будет уделено офисной мебели, так как арендовать столы и стулья для офисов предпринимателям выгоднее, чем приобретать. Также сдаваться в аренду будут кухонные гарнитуры, на шкафах которых будут сменные двери.