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Рубрика: В мире

Ирак подготовит проект разрыва соглашения по безопасности с США

Парламент Ирака разработает законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США. Об этом в воскресенье заявил вице-спикер Хасан аль-Кааби. Он напомнил о необъявленном визите президента США Дональда Трампа на военную базу Айн аль-Асад, и подчеркнул, что глава Белого дома выходит за рамки права и конституции Ирака.

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По мнению вице-спикера, необходимо принять срочные меры для "прекращения присутствия США и недопущения использования Ирака как плацдарма для агрессии или наблюдения за другим государством", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте парламента Ирака.

Закон, который разрабатывает совет представителей, предусматривает прекращение действия соглашения о безопасности с США, а также вывод всех иностранных военных инструкторов и советников с территории Ирака. Между тем, ранее Трамп заявил, что США намерены сохранить военное присутствие в Ираке для того, чтобы присматривать за активностью Ирана в регионе.

Напомним, Дональд и Меланья Трамп нанесли необъявленный визит в Ирак 26 декабря прошлого года. Там американский лидер посетил военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где пообщался с американскими военнослужащими, заявив им, что не планирует выводить войска из этой страны. Глава Белого дома также встретился с послом США в Ираке и с командным составом.

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