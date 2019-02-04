Италия наложила вето на признание Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы

Все больше дипломатических источников подтверждают, что участники неформальной встречи глав МИД государств-членов ЕС в Бухаресте не смогли принять в минувшую пятницу совместное заявление о признании оппозиционера Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы из-за позиции Италии, которая стала единственной страной, выступившей однозначно против.

Сначала о наложенном итальянской стороной вето сообщило агентство ANSA со ссылкой на свои источники. А сегодня это же подтвердил собеседник РИА Новости в Брюсселе. Изначально предполагалось, что шеф европейской дипломатии Федерика Могерини зачитает общее решение о том, что Евросоюз признает Гуайдо, "если не будут объявлены новые выборы" венесуэльского главы. Однако делегация Италии, чей МИД накануне публично назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела других государств в связи с кризисом в Венесуэле, не поддержала постановление. Поскольку консенсус не был найден, дипломаты постановили, что каждая из 28 стран ЕС будет принимать решение по отдельности. Ранее намерение признать Гуайдо выразили Германия, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды и Швеция.

Как известно, в Риме также нет единства по этому вопросу. Так, премьер Италии Джузеппе Конте, выступающий как надпартийный политик, склонялся к тому, чтобы не признавать переизбрание президента Николаса Мадуро на второй срок в мае прошлого года. Такой же позиции придерживается "Лига", входящая в правящую коалицию. Однако ее партнер в правительстве - "Движение 5 звезд" - настаивает, что поддержка Гуайдо стала бы нарушением основополагающего принципа международного права и Устава ООН о невмешательстве в суверенные дела государств.