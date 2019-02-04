Израиль начал строительство бетонной стены на границе с сектором Газа

Израиль возводит новый "наземный барьер" вдоль границ сектора Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стена "не даст террористам из Газы по земле проникать на нашу территорию".

Строительство началось на выходных. Вдоль границы Газы возводится бетонная стена высотой шесть метров. Ранее здесь было установлено заграждение из металлической сетки, которое не выдерживало регулярные попытки прорыва. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету The Jerusalem Post.

Издание сообщает, что только в воскресенье военные задержали на своей стороне пять жителей палестинского анклава, которые нередко бегут в Израиль в поисках заработка.