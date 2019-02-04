Кабмин поддержал инициативу о защите рунета

Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о защите российского сегмента интернета от внешних угроз. При этом кабмин поставил условие - необходима доработка ко второму чтению.

В законопроекте, который готовится к первому чтению, предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Она позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

Кабмин высказал ряд замечаний. Так, установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации этого закона не должна привести к ухудшению качества связи в России, говорится в отзыве. Еще одно замечание - не определены источники и порядок финансирования. Кроме того, кабмин отметил правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах идет речь.