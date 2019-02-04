Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом

Если с современными самолетами данная боевая машина уже не могла полноценно бороться, то в работе по наземным целям ей до сих пор практически нет равных. Не зря же ее прозвали "адской молотилкой".
Неудивительно, что свои варианты ЗСУ-57-2 пытались создать за рубежом. Например, КНР в самом начале 80-х годов удалось заполучить несколько таких самоходок от одной из арабских стран, предположительно от Ирака.
После тщательного изучения было решено создать собственный вариант. В отличие от исходного образца, боевое отделение получило крышу и стало полностью герметичным.
В качестве шасси выбрали выпускавшийся в то время китайской военной промышленностью танк Тип 69-II.
Если советская машина весила 28 тонн, то самоходная зенитка из КНР - уже 31 тонну. Машина производилась в небольших количествах и, кроме НОАК, по некоторым данным, эксплуатировалась иракцами.
M-1985 57mm...オープントップ式の砲塔に57mm砲を搭載した、ZSU-57-2に似た自走対空砲。 pic.twitter.com/yNHrtJtVB4— 朝鮮人民軍bot (@KPA_bot) 3 февраля 2019 г.
Еще одной страной, решившей вооружиться 57-мм ЗСУ, стала КНДР. В Стране утренней свежести спаренную установку таких орудий разместили по-советски - в открытой башне. А вот шасси было местным, внешне напоминающим своим корпусом использующееся на "Шилке", правда, с совершенно другими, более мощными катками.
"Адской молотилке" по-северокорейски в НАТО было присвоено обозначение М1985 - по году, когда ее впервые увидели. Ее неоднократно демонстрировали на военных парадах в Пхеньяне. Учитывая общую закрытость страны, неизвестно, насколько она распространена в сухопутных войсках данного государства.