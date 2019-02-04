Мошенники решили нажиться на трагедиях со взрывами газа в домах. Они ходят по квартирам и предлагают купить дорогостоящее оборудование, которое якобы убережет людей от взрыва.

После трагедии в Магнитогорске 31 декабря жители газифицированных домов напуганы и готовы на любые меры, чтобы защитить свое жилье и обезопасить собственную жизнь. В Госдуме предложили включить системы газовой сигнализации в программы капремонта. Но документ еще не принят. В минстрое сделали оснащение газоанализаторами обязательным для новых домов.

Но все эти меры начнут действовать не сегодня. А люди напуганы здесь и сейчас. Чем и пользуются мошенники. Обходят квартиры и предлагают установить прибор, который убережет от утечки газа. Цена такого удовольствия от 10 до 20 тысяч рублей. В основном объектом внимания мошенников становятся пенсионеры.

"Стоимость самого навороченного газоанализатора - около 5 тысяч рублей", - отмечает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин. Самый простой можно найти на рынке за 800 рублей. Дешевый будет включать сигнализацию в случае утечки газа, а дорогой может перекрывать его подачу. Но нужно понимать, что газоанализатор спасет, только если утечка произошла в вашей же квартире. Если неполадка у соседа, ваш газоанализатор не зафиксирует ее. Хорошую безопасность обеспечивают не отдельные газоанализаторы, а системы газовой безопасности для всего дома.

Но мошенники разыгрывают настоящее шоу. Они носят форму газовых служб, имеют удостоверение организации, название которой звучит убедительно. К примеру, в одном из регионов дома обходили сотрудники компании, которая называлась "Городской газовой службой", но была обычной коммерческой фирмой. Продавцы приходят под предлогом проверки газового оборудования, потом заявляют о его непригодности, рекомендуют срочно провести ремонт, причем купив все необходимое у них. А заодно настойчиво предлагают купить газоанализаторы.

Эксперты говорят о том, что проблема таких продавцов даже не в том, что они обманывают людей - берут с них за оборудование в четыре раза выше обычной цены, а в том, что они устанавливают газовое оборудование неправильно. В итоге не спасают жизни людей, а, напротив, подвергают их риску.

Хорошую безопасность обеспечивают не отдельные газоанализаторы, а системы газовой безопасности дома

Раньше основным "хлебом" таких продавцов были счетчики. Причем фирмы по их продаже и поверке нередко действовали в сговоре с управляющими компаниями, рассказывает председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская: "Много способов вытащить из наших карманов дополнительные деньги. Сказать, что счетчик неисправен, снять его и дальше не ставить месяц... знаете какой рекорд? Два с половиной года. Все это время люди платят по нормативу, который в несколько раз превышает плату по счетчику. С этим ко мне на прием приходило очень много людей". Теперь же у таких продавцов появился новый ходовой товар - газоанализаторы.

Эксперты советуют звонить в управляющие компании, уточнять, назначена ли проверка газового оборудования. Но главное, помните: газовые службы не продают газоанализаторы во время проверок. Поэтому, как только вам поступило предложение купить спасительный прибор, знайте - это мошенники.