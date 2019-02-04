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В ближайшие годы контроль за безопасностью на производстве будет повышаться за счет внедрения различных умных систем.
На большинстве промышленных объектов безопасность труда пока контролируют по старинке. Фото: Сергей Михеев На большинстве промышленных объектов безопасность труда пока контролируют по старинке. Фото: Сергей Михеев
На большинстве промышленных объектов безопасность труда пока контролируют по старинке. Фото: Сергей Михеев

В России уже появилось новое комплексное решение для обеспечения безопасности на рабочих местах. Интеграционная платформа позволяет связать в единую картину событийной обстановки (в том числе в 3D-формате) данные любых систем - видеоаналитики и локального позиционирования, промышленного и носимого интернета вещей, контроля и управления доступом (СКУД), диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Платформа обрабатывает информацию со всех источников, выявляет угрозы, оповещает оператора ситуационного центра, предлагает варианты реагирования.

Работа интеграционной платформы направлена на повышение безопасности, минимизацию количества аварий и несчастных случаев, предотвращение хищений, а также профилактику нарушений правил безопасности за счет выявления проблемных участков.

Фото: AP
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Анализ несчастных случаев за первое полугодие 2018 года только на предприятиях электроэнергетики показал, что 31 процент работников получили травмы после падения с высоты, 18 процентов работников получили травмы в результате поражения электрическим током.

Многие из пострадавших пренебрегли элементарными правилами техники безопасности. Поэтому системы видеоаналитики призваны в первую очередь фиксировать наличие средств индивидуальной защиты, каски и перчаток. Отсутствие одного из атрибутов системы определяют как нарушение. Также видеоаналитика применяется для выявления опасных действий водителей - курение, разговор по телефону или прием пищи за рулем. Технология фиксирует инцидент в том числе в online-режиме. Сигнал передается в ситуационный центр.

"А с помощью обычной на первый взгляд защитной каски можно осуществлять мониторинг по различным параметрам. Например, следить за показателями здоровья сотрудников, температурным режимом помещения, в котором находится персонал, содержанием вредных примесей в воздухе или концентрацией взрывоопасных газов", - рассказал "РГ" Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения компании КРОК.

Каска оборудована тревожной кнопкой и средствами оповещений и может идентифицировать персонал, определять текущую 3D-позицию работника на объекте, контролировать ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и нетипичные ситуации (падение, быстрое перемещение, длительная неподвижность).

Помимо этого, можно проверить состояние здоровья рабочих по показателям, влияющим на работоспособность. Например, это можно делать перед спуском в шахту. В комплектацию системы входят датчики для измерения артериального давления, пульса, степени насыщения крови кислородом и содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Дополнительно можно установить датчики измерения веса и температуры тела, а также пупиллометр - прибор для измерения зрачковой реакции на свет, который позволяет оценить состояние центральной нервной системы, сильную усталость, воздействие наркотических препаратов.

Еще одно решение регулирует допуск сотрудников к помещениям рабочего пространства. Инструмент предусматривает администрирование и контроль ключей по пластиковым картам (RFID-метки), ПИН-коду, отпечаткам пальцев или распознаванию лица. После аутентификации в системе пользователь может взять только те ключи, к которым ему разрешен доступ.

Спрос на технологические решения по промбезопасности очень высок. Поэтому отраслевики уверены, что в скором времени в реестре отечественного ПО появятся новые решения для промышленной безопасности и охраны труда.

"Мы видим активный интерес рынка к использованию решений для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации травматизма на производстве от крупнейших предприятий страны. Причем фактор импортозамещения здесь зачастую становится определяющим. Программное обеспечение российского происхождения может конкурировать с иностранными продуктами в данной отрасли, в том числе с лидерами - Германией и США", - отметил Сергей Стрелков.

Так, например, решения на основе виртуальной реальности и иммерсивных технологий крайне необходимы нефтегазовому сектору, нефтехимии, металлургическим производствам, энергетике и добывающей индустрии - тем отраслям, где велика роль человеческого фактора и есть риски производственного травматизма. Речь идет не только о продуктах крупных системных интеграторов страны, предлагающих масштабируемые комплексные решения, но и о нишевых компаниях-разработчиках. Они активно откликаются на запросы предприятий и разрабатывают решения, максимально адаптированные под российскую действительность.

Помимо внедрения киберфизических систем в производство, задача предприятий сегодня сводится к использованию стратегии нулевого травматизма (Vision Zero), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО). Концепция предлагает семь "золотых правил", реализация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Все движется к тому, что рабочий становится частью техносферы, экосистемы предприятия, которое с помощью новых инструментов создаст условия труда, где угрозы его жизни и здоровью будут минимальны.

Экономика Отрасли Промышленность
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