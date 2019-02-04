В регулярном чемпионате женской Суперлиги наблюдается удивительная картина - на первом месте в таблице после 15 прошедших туров из 22 запланированных лидирует новичок элиты "Локомотив" (Калининградская область). Чуть позади балтийского клуба - действующий обладатель "золота" столичное "Динамо".

Девушки из калининградского "Локомотива" (на блоке) быстро поменяли статус дебютанток Суперлиги на фавориток турнира. Фото: Volley.ru

Правда, у "бело-голубых", отстающих на одну победу, есть матч в запасе - перенесенная на начало марта игра против белорусской "Минчанки". Именно благодаря участию девушек из соседнего дружественного государства чемпионат женской Суперлиги имеет в этом сезоне статус Открытого.

В минувшем 15-м туре выделим гостевой матч "Локо" против подмосковного клуба "Заречье-Одинцово". Интересен он был прежде всего дуэлью известных тренеров. С балтийским клубом работает бывший рулевой мужской сборной Андрей Воронков, выигравший Мировую лигу и чемпионат Европы 2013 года. Девушек из Подмосковья возглавляет действующий наставник нашей женской национальной дружины Вадим Панков.

В "Локо" опытные игроки плюс знатные легионеры Бояна Живкович (Сербия) и Ана Клегер (Куба), в составе подмосковного коллектива традиционно для последних сезонов сплошная перспективная молодежь. Калининградки одержали уверенную победу - 3:0 (25:16, 25:18, 25:22).

Особый подтекст был у противостояния "Уралочки" легендарного Николая Карполя и казанского "Динамо" его ученика Ришата Гилязутдинова. Эти клубы выступают в одной группе Лиги чемпионов. В рамках Суперлиги уральская команда в Нижнем Тагиле уступила (1:3), а реванш можно взять уже сегодня на международной арене, но теперь в Казани.

Три участника Суперлиги выступают в Лиге чемпионов - "Уралочка", столичное и казанское "Динамо"

Положение лидеров в женской Суперлиге: "Локомотив" - 13 побед - 2 поражения (38 очков), "Динамо" (Москва) - 12-2 (35), "Динамо-Казань" - 12-3 (35), "Уралочка-НТМК" - 9-6 (27). В плей-офф выйдут восемь лучших команд из дюжины участников.