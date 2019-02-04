Кем были знаменитые писатели и поэты в Табели о рангах

297 лет назад Петр I учредил "Табель о рангах". Таблица разделяла людей на военные, гражданские и придворные чины, ранжированные по 14 классам.

Что означали все эти чины и чем, как правило, занимались их обладатели? Вот пояснения к чинам, в которых состояли писатели и поэты:

* Тайный советник. Занимал высшие госудраственные должности, в том числе министра или товарища министра.

* Действительный статский советник. Люди с этим чином занимали должности директоров различных департаментов, губернаторов, градоначальников.

* Коллежский секретарь. Занимал невысокие руководящие должности.

* Титулярный советник. Как правило, помощники различных должностных лиц в министерствах.

* Штабс-ротмистр. Младший офицерский чин для кавалерии, жандармерии и пограничников.

* Поручик. Младший офицерский чин, порученец.

Отменены все чины, как известно, были только после революции 1917 года.