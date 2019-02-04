Кем были знаменитые писатели и поэты в Табели о рангах

Что означали все эти чины и чем, как правило, занимались их обладатели? Вот пояснения к чинам, в которых состояли писатели и поэты:
* Тайный советник. Занимал высшие госудраственные должности, в том числе министра или товарища министра.
* Действительный статский советник. Люди с этим чином занимали должности директоров различных департаментов, губернаторов, градоначальников.
* Коллежский секретарь. Занимал невысокие руководящие должности.
* Титулярный советник. Как правило, помощники различных должностных лиц в министерствах.
* Штабс-ротмистр. Младший офицерский чин для кавалерии, жандармерии и пограничников.
* Поручик. Младший офицерский чин, порученец.
Отменены все чины, как известно, были только после революции 1917 года.