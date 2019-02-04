Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Новым годом по лунному календарю

Лидер КНДР, где 5 февраля начнется Новый год по лунному календарю, отмечаемый в странах региона, поздравил с этим праздником президента России Владимира Путина. О том, что "товарищ Ким Чен Ын направил поздравительные письма главам партий и государств и разным лицам стран по случаю Нового 108 года чучхе", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

В списке адресатов новогодних посланий президент РФ стоит на первом месте. Известно также, что Ким Чен Ын поздравил руководителей Кубы, Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Индонезии, Бангладеш. Поздравления от северокорейского главы пришли в Монголию, Сирию, Пакистан, Палестину, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан и Беларусь. Среди государств Западной Европы послание из Пхеньяна получила республика Сан-Марино, в Африке - Египет, Алжир, Тунис и еще несколько стран. Ким Чен Ын передал поздравления и генеральному секретарю ООН, а вот президента США Дональда Трампа, с которым северокорейский лидер в прошлом году впервые встречался лично, он, судя по информации ЦТАК, поздравлять не стал.