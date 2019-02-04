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04.02.2019 07:26
Рубрика: В мире

Компании Tesla грозит банкротство через месяц

Текст: Надежда Толстоухова

Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям. По экспертным оценкам, наличности у компании хватит только на погашение половины долга. По остальным обязательствам Илону Маску придется платить акциями, но чтобы хватило и их, они должны стать почти на четверть дороже, чем сейчас.

Фото: iStock
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Это маловероятно, поскольку факторов, которые побудили бы интерес инвесторов к ценным бумагам Tesla, в последнее время зафиксировано не было. Поэтому одному из самых дорогих и ярких стартапов последних лет сегодня грозит банкротство, передают РИА Новости.

Хотя не все эксперты склонны так пессимистично смотреть на перспективы производителя электрокаров. Некоторые из них считают, что волатильность курса акций может сыграть в пользу Tesla. Так, старший портфельный менеджер инвестфонда Aegon Asset Management Крис Хартман заявил агентству Bloomberg, что шанс стоить порядка 360 долларов к первому марта у акций Tesla есть.

Правда, давление конкурентов, которые один за другим выпускают аналоги электрокаров Tesla, снижают интерес инвесторов к акциям компании. Так, в середине декабря прошлого года Porsche открыла предзаказ на электрический спорткар Taycan EV. Производитель обещает, что автомобиль будет стоить на 20 тысяч долларов дешевле самых популярных моделей Tesla, а кроме того, владельцы смогут в течение трех лет бесплатно заряжать автомобили на 300 зарядных станциях вдоль американских шоссе.

Как отмечают аналитики рынка ценных бумаг, несмотря на то, что шансы спасти компанию у Илона Маска еще есть, инвесторы уже начали готовиться к ее банкротству: за последние две недели доходность по облигациям Tesla выросла в полтора раза, почти до 11,5 процента.

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