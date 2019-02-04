Косачев: Европе нужны политики, выходящие за пределы блокового мышления

Только ленивый не рассуждает на тему кризиса ЕС и ослабления влияния входящих в него стран на мировые процессы. И это правда. Последние события вокруг ДРСМД - очевидное тому подтверждение. Объединенную Европу забыли спросить.

Одна из причин (пусть и не единственная) в следующем. ЕС пребывает в иллюзии, что его позиции в мире укрепятся в случае дальнейшего расширения, условно говоря - в результате включения в свой "оборот" Сербии и Украины. Это справедливо только частично, это тактика, а не стратегия. Позиции Европы в мире укрепятся только в случае выстраивания стратегического взаимодействия ЕС с Россией наряду с тем стратегическим взаимодействием, которое у ЕС уже есть с США.

В основе второго - геополитика, навязываемая европейцам американцами, но явно исчерпавшая себя после завершения "холодной войны". Первое - продолжает заставлять себя ждать уже три десятилетия. Европе нужны новые политики, способные выходить за пределы блокового мышления.

Но их отчаянно не хватает.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.