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04.02.2019 11:20
Рубрика: Власть

Косачев раскритиковал позицию Японии по ДРСМД

Текст: Галина Мисливская
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Токио подрывает доверие в отношениях с Россией и бьет по собственной репутации, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: РИА Новости
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Так он прокомментировал ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который заявил, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, а также предложил обсудить этот вопрос с заинтересованными сторонами, включая Китай.

"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", - уверен Константин Косачев.

Предложение привлечь к обсуждению проблемы Китай он также считает неверным. Чтобы включить Китай или другие страны в ДРСМД, нужно не потакать США в расчете на то, что после получится перезагрузить ситуацию с еще большим числом участников, а наоборот, сделать все возможное для сохранения этого важнейшего документа, заявил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД
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