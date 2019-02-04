Косачев раскритиковал позицию Японии по ДРСМД

Токио подрывает доверие в отношениях с Россией и бьет по собственной репутации, заявляя о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который заявил, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, а также предложил обсудить этот вопрос с заинтересованными сторонами, включая Китай.

"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", - уверен Константин Косачев.

Предложение привлечь к обсуждению проблемы Китай он также считает неверным. Чтобы включить Китай или другие страны в ДРСМД, нужно не потакать США в расчете на то, что после получится перезагрузить ситуацию с еще большим числом участников, а наоборот, сделать все возможное для сохранения этого важнейшего документа, заявил сенатор.