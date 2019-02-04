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04.02.2019 22:03
Рубрика: Спорт

Сверкнули лезвиями

Кулижников и Юсков победили на этапе Кубка мира
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Лидеры российской сборной на мажорной ноте завершили этап Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре. Поздравления принимали Павел Кулижников и Денис Юсков.

Этот старт был генеральной репетицией перед чемпионатом мира на отдельных дистанциях, который начнется в немецком Инцелле уже 7 февраля. Кулижников в Норвегии подтвердил статус лучшего спринтера, выиграв оба забега на 500-метровке. На этой дистанции он является лидером Кубка мира. "Серебро" в Хамаре досталось еще одному россиянину Руслану Мурашову.

Фото: РИА Новости
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У женщин на 500-метровке также две медали. Ангелина Голикова стала здесь второй, а "бронза" досталась Ольге Фаткулиной. Победу одержала Ванесса Херцог из Австрии.

На дистанции в 1500 метров у мужчин первенствовал трехкратный чемпион мира Денис Юсков. Его результат - 1 минута 44,957 секунды. Вторым стал норвежец Ховард Бёкко, третье место у корейца Мин Сук Кима.

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