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04.02.2019 11:32
Рубрика: В мире

Лавров: Москва поддерживает диалог всех сторон по Венесуэле

Текст: Константин Волков (Бишкек)

Россия будет поддерживать обсуждение и диалог по проблемам Венесуэлы, как это предложили Мексика и Уругвай, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 4 февраля в Кыргызско-Российском славянском университете в Бишкеке.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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"Мы будем поддерживать обсуждение и диалог, как предложили Мексика и Уругвай, - сказал министр. - Мадуро уже заявил, что он готов к диалогу".

При этом, отметил министр, оппозиция в Венесуэле не настроена на диалог, а требует ухода нынешнего президента.

Также Лавров отметил, что вызывает удивление инициатива Евросоюза, создавшего контактную группу по Венесуэле, в которую он включил страны на собственное усмотрение, проигнорировав Россию, Китай и даже США.

"Наверное, было бы полезно собраться всем, кто имеет отношение к Венесуэле, и сообща обсудить, как помочь этой стране", отметил он.

Лавров 3-6 февраля совершает официальные визиты в страны Центральной Азии, он посетит Киргизию, Таджикистан и Туркмению.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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