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Рубрика: В мире

Политика и поэзия

Сергею Лаврову в Киргизии прочли его же собственные стихи
Текст: Константин Волков (Бишкек)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
На встрече со студентами и преподавательским составом Кыргызско-Российского Cлавянского университета (КРСУ) в Бишкеке российский министр иностранных дел кратко рассказал о том, как видится международная обстановка со Смоленской площади. Выяснилось, что присутствующих волнуют не только перспективы отношений Бишкека и Москвы, но и международная повестка - судьба Мадуро в Венесуэле, переговоры России и Японии, будущее ДРСМД. А преподаватель КРСУ Леонид Калашников прочитал сочиненное Лавровым стихотворение "Посольский приказ", которое было опубликовано в 2015 году.

Свою поездку по странам Центральной Азии министр иностранных дел РФ начал с Киргизии, члена ЕАЭС и стратегического партнера России. В Бишкеке он встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой внешнеполитического ведомства страны Чингизом Айдарбековым. Стороны обсудили подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Бишкек, намеченный на март, а также двусторонние отношения и сотрудничество на международных площадках СНГ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ - в ней Киргизия председательствует в 2019 году.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Члены ЕАЭС обсудили перспективы сотрудничества

В частности, Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком создание второй российской военной базы на территории Киргизии, о такой инициативе ранее заявил посол Киргизии в РФ.

К визиту российского лидера готовится большой пакет документов в военной, экономической, правоохранительной, миграционной сферах. Кроме того, киргизская сторона очень хотела бы обсудить возможные соглашения о привлечении российских инвестиций, о совместных проектах, касающихся создания инфраструктуры, транспорта, дорожного строительства, энергетики, сельского хозяйства.

"Уже создан Фонд развития, - отметил Лавров, - с капиталом более 300 миллионов долларов эти средства инвестированы в более чем 1600 предприятий, прежде всего в малый и средний бизнес". Еще более 200 миллионов долларов, по его словам, вкладывается в обустройство киргизской границы в рамках ЕАЭС.

Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком создание второй российской военной базы на территории Киргизии

Вопрос границы актуален и в связи с афганской проблемой, где "террористы предпочитают окапываться в северных районах", подчеркнул Лавров. В этой связи очень большую роль играет размещенная на территории Киргизии с 2003 года российская военная база "Кант".

Что касается статуса русского языка в Киргизии, Лавров подчеркнул, что этот вопрос они обсуждали на встрече с президентом Жээнбековым, и тот заверил, что Бишкек заинтересован в сохранении и развитии русского языка.

В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД
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