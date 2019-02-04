Свою поездку по странам Центральной Азии министр иностранных дел РФ начал с Киргизии, члена ЕАЭС и стратегического партнера России. В Бишкеке он встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой внешнеполитического ведомства страны Чингизом Айдарбековым. Стороны обсудили подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Бишкек, намеченный на март, а также двусторонние отношения и сотрудничество на международных площадках СНГ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ - в ней Киргизия председательствует в 2019 году.
В частности, Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком создание второй российской военной базы на территории Киргизии, о такой инициативе ранее заявил посол Киргизии в РФ.
К визиту российского лидера готовится большой пакет документов в военной, экономической, правоохранительной, миграционной сферах. Кроме того, киргизская сторона очень хотела бы обсудить возможные соглашения о привлечении российских инвестиций, о совместных проектах, касающихся создания инфраструктуры, транспорта, дорожного строительства, энергетики, сельского хозяйства.
"Уже создан Фонд развития, - отметил Лавров, - с капиталом более 300 миллионов долларов эти средства инвестированы в более чем 1600 предприятий, прежде всего в малый и средний бизнес". Еще более 200 миллионов долларов, по его словам, вкладывается в обустройство киргизской границы в рамках ЕАЭС.
Вопрос границы актуален и в связи с афганской проблемой, где "террористы предпочитают окапываться в северных районах", подчеркнул Лавров. В этой связи очень большую роль играет размещенная на территории Киргизии с 2003 года российская военная база "Кант".
Что касается статуса русского языка в Киргизии, Лавров подчеркнул, что этот вопрос они обсуждали на встрече с президентом Жээнбековым, и тот заверил, что Бишкек заинтересован в сохранении и развитии русского языка.