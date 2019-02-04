Лавров обсудил с президентом Киргизии предстоящий визит Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, поездка в Бишкек посвящена подготовке государственного визита Владимира Путина в республику, а также предстоящего заседания межправительственной комиссии.

С Сергеем Лавровым уже встретился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Глава республики заявил, что визит Владимира Путина расценивается официальным Бишкеком как значимое политическое событие. По его словам, со вступлением Киргизии в Евразийский экономический союз отношения с Россией перешли на новый и более качественный уровень сотрудничества, а торговый оборот демонстрирует рост.

- Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами.

- Мы ценим наши отношения союзничества и стратегического партнерства, двусторонние связи и сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, ООН и других организаций, где мы представлены вместе с вами и у нас налажены очень тесные связи, - заверил президента Киргизии Сергей Лавров.

После встречи с Сооронбаем Жээнбековым, глава МИД России проведет переговоры с киргизским коллегой. Стороны, как отметил Лавров, намерены обсудить "все внешнеполитические задачи, которые поставили перед нами главы наших государств и которые обеспечивают устойчивую, уверенную работу по всем направлениям".