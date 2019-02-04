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04.02.2019 10:41
Рубрика: В мире

Лавров: РФ готова обсуждать с Киргизией создание второй военной базы

Текст: Константин Волков (Бишкек)

Россия готова обсуждать с Бишкеком создание второй российской военной базы на территории Киргизии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Кыргызско-Российском славянском университете, где он является почетным доктором.

Лавров обсудил с президентом Киргизии предстоящий визит Путина

"Такое предложение киргизской стороны явилось несколько неожиданным для нас, но мы готовы его рассматривать", - сказал он, отвечая на вопрос "РГ".

Также министр назвал размещенную в Киргизии с 2003 года российскую авиабазу "Кант" "неотъемлемым элементом ОДКБ".

Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. Как отметил Лавров, российская сторона разделяет цели и задачи, которые Бишкек планирует реализовывать в этом качестве.

В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД
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