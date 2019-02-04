Лавров: РФ готова обсуждать с Киргизией создание второй военной базы

Россия готова обсуждать с Бишкеком создание второй российской военной базы на территории Киргизии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Кыргызско-Российском славянском университете, где он является почетным доктором.

"Такое предложение киргизской стороны явилось несколько неожиданным для нас, но мы готовы его рассматривать", - сказал он, отвечая на вопрос "РГ".

Также министр назвал размещенную в Киргизии с 2003 года российскую авиабазу "Кант" "неотъемлемым элементом ОДКБ".

Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. Как отметил Лавров, российская сторона разделяет цели и задачи, которые Бишкек планирует реализовывать в этом качестве.