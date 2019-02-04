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04.02.2019 11:05
Рубрика: Власть

Лаврову в Бишкеке зачитали его же стихи

Текст: Константин Волков

Во время общения с аудиторией в Кыргызско-Российском славянском университете (КРСУ), где министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с докладом, один из слушателей, Леонид Калашников, вышел к микрофону и спросил у министра, есть ли у него свои книги. Когда Лавров ответил, что нет, слушатель напомнил главе российского внешнеполитического ведомства о его участии в альманахе "Отдушина". После этого Калашников прочел стихотворение Лаврова "Посольский приказ", опубликованное в 2015 году.

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Стихотворение было продекламировано хорошо поставленным голосом, с соответствующей жестикуляцией. Несмотря на просьбу министра и ректора университета, сократить выступление, Калашников все же дочитал стихотворение.

После этого еще один выступающий обратился к российскому министру с вопросом о проблемах КРСУ в стихах.

Напомним, Сергей Лавров находится в Бишкеке с официальным визитом, в рамках которого глава российского МИД встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым и посетил КРСУ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД
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