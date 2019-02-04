Лаврову в Бишкеке зачитали его же стихи

Во время общения с аудиторией в Кыргызско-Российском славянском университете (КРСУ), где министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с докладом, один из слушателей, Леонид Калашников, вышел к микрофону и спросил у министра, есть ли у него свои книги. Когда Лавров ответил, что нет, слушатель напомнил главе российского внешнеполитического ведомства о его участии в альманахе "Отдушина". После этого Калашников прочел стихотворение Лаврова "Посольский приказ", опубликованное в 2015 году.

Стихотворение было продекламировано хорошо поставленным голосом, с соответствующей жестикуляцией. Несмотря на просьбу министра и ректора университета, сократить выступление, Калашников все же дочитал стихотворение.

После этого еще один выступающий обратился к российскому министру с вопросом о проблемах КРСУ в стихах.

Напомним, Сергей Лавров находится в Бишкеке с официальным визитом, в рамках которого глава российского МИД встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым и посетил КРСУ.