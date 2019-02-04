Лодка с мигрантами затонула у Багамских островов

Недалеко от Багамских островов затонула моторная лодка с мигрантами. Погибли 28 человек.

Сотрудники береговой охраны спасли 17 человек. Часть из них доставлена в медицинские учреждения. Ранее СМИ сообщали о 16 утонувших гражданах Гаити, которые пытались по морю попасть в США.

Чуть позже жители острова Абако обнаружили тела еще нескольких человек. По предварительным данным, потерпевшее крушение судно принадлежало американцам, организовавшим незаконный бизнес по перевозке мигрантов.

На территории Гаити проживают 10,6 миллиона человек. Это беднейшее государство Западного полушария.