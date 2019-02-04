Французский президент Эмманюэль Макрон до сих пор в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, который любил пооткровенничать с журналистами в режиме "офф-рекорд", что, правда, потом ему не раз выходило боком, не часто "баловал" представителей СМИ разного рода брифингами. Однако с появлением "желтых жилетов" глава государства, видимо, решил пересмотреть свои привычки. Он пригласил в Елисейский дворец несколько человек из пишущей и снимающей братии на то, что один из участников встречи, журналист еженедельника Le Point Эмманюэль Беретта, назвал "свободной беседой".

Какие вопросы задавали президенту, осталось за рамками его отчета, а вот высказываниями Эмманюэля Макрона Беретта поделился с читателями. Касались они, что было нетрудно предположить, ситуации в стране в связи с продолжающимися демонстрациями и тем, как хозяин Елисейского дворца оценивает освещение этих бурных событий в СМИ.

Из того, что услышал журналист Le Point из уст президента, можно сделать вывод: Макрон не доволен тем, как пресса и телевидение сообщают новости о "желтожилетных" протестах. Главный, мягко говоря, упрек заключался в том, что СМИ, с точки зрения Макрона, проявляют непростительную "наивность".

"В чем именно она проявляется?" - спросили у Макрона приглашенные. Оказалось, что дело в неправильной подаче материалов: так, по мнению французского лидера, журналисты мало внимания уделяют анализу "разных групп" протестующих и, что подчеркнуто особенно, "внешним влияниям", на них оказываемым. В этой связи, отмечено в отчете месье Беретта, президент указал на "манипуляции со стороны экстремистских сил и на причастность одной иностранной державы", а если конкретно, то России. Видимо, глава Франции решил обвинить недовольных его экономической политикой в связях с Москвой для дискредитации протестов и задействовать для пропаганды этой лжи лояльных ему журналистов. В то, что протесты вызваны действиями Елисейского дворца и оторванностью французского президента от нужд простых людей, его невнимания к их повседневным проблемам, Макрон не верит.

При этом речь шла об использовании интернета как проводника этого нехорошего влияния. По мнению французского лидера, пишет Le Point, газеты идут по пятам новостных телеканалов, которые, в свою очередь, черпают информацию из интернета без того, чтобы определять, что "главное, а что второстепенное". Оказывается, по мнению Макрона, в том, что касалось дела Беналла (уволенного за избиение демонстрантов сотрудника по вопросам безопасности Елисейского дворца. - Прим. ред) и "желтых жилетов", "фашисты" (так здесь называют иногда ультраправых), ультралевые радикалы и русские формируют 90 процентов движений в интернете. На чем основываются такие суждения, осталось неизвестным, поскольку каких-либо доказательств своим обвинениям Макрон не привел. Тем не менее, если судить по отчету участника рандеву в Елисейском дворце, их высокопоставленный визави убежден: вещающие на французском языке российские медиаресурсы Russia Today, Sputnik "скупают аккаунты и троллей", а через них внедряют темы, которые подхватываются местными "наивными" СМИ. Вот такой заговор недоброжелателей, которые "дурят" влюбленных в Макрона французов, придумали в Елисейском дворце. Также президент предупредил приглашенных журналистов, чтобы те повнимательнее относились к таким лидерам "желтых жилетов", как Эрик Друэ, который был назван "дутой фигурой, продуктом социальных сетей и медиаманипуляций".

С приходом Макрона свобода печати стала весьма относительным понятием во Франции

О чем размышляли представители СМИ, покидая президентскую резиденцию, трудно сказать. Может быть, о том, как лучше воплотить услышанные соображения Макрона, ничем не отличавшиеся от банальных инструкций, как и о чем следует писать, чтобы выглядеть правильными в глазах Елисейского дворца. А может, журналисты думали о том, что с приходом Макрона свобода печати стала весьма относительным понятием во Франции, где на смену демократическим традициям в прессе пришел президентский инструктаж под видом "свободной и непринужденной беседы".