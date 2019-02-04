Медведев дал поручения по механизму "регуляторной гильотины"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился составить дорожные карты для реализации механизма "регуляторной гильотины" в отдельных сферах государственного контроля не позднее 25 марта. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Исполнением распоряжения займется глава аппарата правительства Константин Чуйченко вместе с надзорными ведомствами, а также общественными объединениями и экспертными организациями.

Уже к 25 февраля в кабмин должны быть представлены предложения по порядку правового регулирования и список ведомств, которые принимают участие в реализации "регуляторной гильотины".

Напомним, на прошедшем в прошлом месяце Гайдаровском форуме премьер-министр обратил внимание на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу. По его словам, многие из этих требований уже устарели и нуждаются в пересмотре.