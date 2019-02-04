Медведев: Субсидии на туристическую инфраструктуру получат 22 региона

Субсидии на развитие туристической инфраструктуры получат 22 региона. В 2019-2021 годах в федеральном бюджете на эти цели заложено около 21 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.
В 24 туристических кластерах власти на местах смогут отремонтировать существующие объекты, обеспечить транспортную доступность, создать новые комфортные гостиницы, кемпинги, кафе и пункты проката.
"Словом, привести их в нормальный цивилизованный вид, чтобы у наших людей и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать", - подчеркнул председатель правительства.