Медведев: Субсидии на туристическую инфраструктуру получат 22 региона

Субсидии на развитие туристической инфраструктуры получат 22 региона. В 2019-2021 годах в федеральном бюджете на эти цели заложено около 21 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости