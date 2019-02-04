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04.02.2019 15:24
Рубрика: В мире

Меркель закрыла свою страницу в Facebook

Текст: Юрий Ершов

На днях канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к своим более чем 2,5 млн подписчиков в Facebook. "Уважаемые пользователи Facebook, ныне наступил день, когда я хотела бы поблагодарить вас за широкую поддержку моей страницы. Вы знаете, что я больше не являюсь председателем ХДС, и поэтому закрываю свою страницу", - приводит ее слова газета Süddeutsche Zeitung.

Для сравнения: у президента Франции Эмманюэля Макрона почитателей в этой социальной сети примерно 2,3 миллиона, а у нынешней главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр - всего лишь 38 тысяч, сообщает издание.

Фото: REUTERS
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Конечно, указанный фрау Меркель аргумент для прекращения общения с гражданами никого не устроил. Скорее всего, предполагает издание, речь идет о том, что отныне канцлер не будет доступна не как политик, а как личность. Ведь в своей интернет-странице она была более чем откровенна по самым разным вопросам. Из ее записей люди узнали, например, что она с удовольствием читает Льва Толстого, Федора Достоевского, любит музыку Рихарда Вагнера, Густава Малера и восточно-германскую рок-группу "Карат". Не скрывала и своих хобби - садоводство, путешествия и стряпня.

Жаль, что она закрыла свою страницу в Facebook, пишет один из поклонников Меркель. Ведь среди немецких политиков у нее была самая крупная страница, и ее потенциал далеко не исчерпан.

Кстати, более чем 1600 откликов-комментариев на прощальное видеообращение Меркель отражают противоречивое отношение к канцлеру. Одни, пишет Süddeutsche Zeitung, считают ее "лучшим канцлером всех времен", сожалеют о ее уходе и желают ее семье всего самого доброго. Среди почитателей Меркель, к слову, заметно много мигрантов.

Утешением для поклонников канцлера может служить, по ее же словам, то, что она прощается не навсегда и что она доступна на странице федерального правительства в Facebook или Instagram.

Сказали свое слово и ненавистники канцлера. Кто-то советует ей уйти с поста канцлера, кто-то желает, чтобы она совсем убралась из Германии. Однако, кажется, пишет газета, Меркель сама, как частное лицо, порой мечтает о том же. Отвечая, кстати в Facebook на вопрос о своей мечте, она говорила: сесть на поезд в Москве и по транссибирской магистрали прокатиться  до Владивостока. Сегодня мечта несбыточная, заключает газета: на такое путешествие годового отпуска главы правительства не хватит.

В мире Европа Германия
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