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04.02.2019 12:03
Рубрика: Власть

МИД РФ: НАТО несет прямую ответственность за подрыв ДРСМД

Текст: Юрий Когалов
Североатлантический альянс полностью подстроился под линию США, направленную на слом системы контроля над вооружениями. НАТО оказалось не готово к содержательному диалогу по американским пусковым установками в Европе, а потому несет прямую ответственность за подрыв ДРСМД. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя заявление Совета НАТО.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как отметили на Смоленской площади, тот факт, что Совет НАТО выпустил свое заявление до того, как США формально уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД, свидетельствует, что "в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями". В министерстве обратили внимание на отсутствие логики в действиях альянса, который собирается "сдерживать" Россию, хотя из Договора выходят США. И это при том, что "Москва все последние годы настойчиво и последовательно пыталась вывести американскую сторону на конкретный профессиональный разговор с целью укрепления жизнеспособности ДРСМД и сохранения его системообразующей роли для стратегической стабильности".

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
Европа смирилась с выходом США из ракетного договора

"К сожалению, страны альянса оказались не готовы к содержательному диалогу по теме пусковых установок "Мк-41", которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв Договора", - подчеркнули в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что европейцам надо руководствоваться собственными интересами, а не "слепо" идти американским курсом.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что со 2 февраля Вашингтон приостанавливает свое участие в ДРСМД. Президент Дональд Трамп принял решение о начале процедуры выхода из Договора. Американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений. Как отметили в Москве, Россия вынуждена предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности и оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации НАТО Выход США из договора о РСМД
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