Минэкономразвития озаботилось выравниванием фискальной нагрузки на отрасли и компании

На прошлой неделе стало известно, что по поручению вице-премьера Дмитрия Козака минэкономразвития подготовило новую методику оценки фискальной нагрузки на разные отрасли экономики и конкретные компании.

Подготовка такого документа стала актуальной задачей после заявления помощника президента РФ Андрея Белоусова о наличии дополнительных возможностей пополнения федерального бюджета за счет выравнивания налоговой нагрузки на разные отрасли. После этого минэкономразвития начало разработку проекта методики оценки фискальной нагрузки на бизнес, которая должна будет создать более справедливую систему налогообложения компаний, в том числе с учетом доли добавленной стоимости в производимой ими продукции. В дальнейшем речь может идти о выравнивании фискальной нагрузки на различные отрасли и компании.

И вот подготовленная методика была направлена на обсуждение в минэнерго, минпром, минфин и Администрацию президента. Минэкономразвития считает целесообразным сложить все налоговые платежи компании с ее расходами на услуги естественных монополий, после чего разделить на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации. Добавленная стоимость рассчитывается как операционная выручка за вычетом операционных расходов.

Минэкономразвития подсчитало по предложенной методике, на кого приходится самая большая налоговая нагрузка. Абсолютным чемпионом стала "Роснефть", у которой нагрузка составляет рекордные 83%. Самые нагруженные налогами отрасли относятся к ТЭК, это нефтяная, угольная, газовая промышленность. А меньше всего - в автомобильной промышленности, например, у АвтоВАЗа - 0%, у ГАЗа - 4%, КамАЗа - 19%.

Идет поиск дополнительных возможностей пополнения федерального бюджета

Другое ведомство, министерство финансов, уже направило определенные замечания к проекту методики: это ведомство полагает, что оценивать фискальную нагрузку нужно, сравнивая доходности проектов после уплаты налогов с аналогичными параметрами затрат и доходов в той или иной отрасли. Как бы то ни было, даже с учетом возможных корректировок методики картина останется неизменной: нефтяники, газовщики и угольщики платят налогов больше всех. Изо всех компаний ТЭК, которые фигурируют в списке, а это Роснефть, Газпром, Новатэк и СУЭК, самая "низкая" нагрузка у Новатэка - 67%. Как говорится, почувствуйте разницу с 0 - 19% у автопроизводителей.

Между тем именно компании ТЭК вносят основной вклад в реализацию национальных проектов по 12 направлениям социально-экономического развития страны. Не секрет, что в первую очередь именно крупнейшие добывающие корпорации берут шефство над медицинскими организациями в отдаленных регионах, двигают вперед науку в своих областях, формируют рынок труда, служат неизменным и надежным источником экспортных поступлений в бюджет страны. Роль топливно-энергетического комплекса - нефтегазодобывающих компаний, предприятий угольной отрасли - в экономике России всегда была велика. Трудом многих поколений в ТЭК был создан уникальный производственный, научно-технический и кадровый потенциал. Важно не потерять его, увеличивая нагрузку на "становой хребет" отечественной экономики.

Ожидается, что методика станет предметом дополнительного обсуждения у вице-премьера Дмитрия Козака, после чего, возможно, появятся предложения по выравниваю фискальной нагрузки на разные отрасли.