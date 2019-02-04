Министерство юстиции России подготовило проект постановления правительства, дополняющий правила выплаты гонораров адвокатам, которые были предоставлены человеку государством.

Главная новость: в документе прописываются новые ставки для адвокатов, работающих по назначению. Теперь ставки за один рабочий день составляют от 900 до 1550 рублей, в зависимости от сложности дела. За работу в ночное время государство заплатит адвокату от 1175 до 2150 рублей. А вызов в выходной день стоит от 1450 до 2750 рублей. В будущем ставки станут еще выше.

Кроме того, предлагается строгое правило: денежные средства, причитающиеся адвокату, работающему по назначению (то есть предоставленному человеку государством), должны выплачиваться в течение 30 дней. Схема такая: адвокат пишет заявление, в течение 10 дней должно быть принято решение о выплате, а потом в течение 20 дней деньги будут переведены на его счет.

"Абсолютно поддерживаем проект постановления правительства, подготовленный Минюстом России, тем более что по цифровым значениям он совпадает с решением Совета ФПА, определяющим размеры вознаграждения в зависимости от сложности уголовного дела на основе действующего порядка, - сказал "РГ" президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Вместе с тем нас беспокоит, что за время, которое пройдет до принятия постановления, по вине правоприменителей могут накопиться проблемы".

По его словам, с мест поступают сигналы, что правоохранители в некоторых регионах предлагают адвокатам работать по старым ставкам, то есть исходя из минимума в 550 рублей. Между тем с 1 января такие тарифы уже стали прошлым.

Дело в том, что в конце прошлого года правительство приняло решение о повышении ставок для адвокатов. Тем не менее в некоторых регионах суды и правоохранители ссылаются на то, что одного постановления мало. Мол, необходимы правки в другое постановление правительства: то, которое прописывает порядок выплаты адвокатам гонораров. Соответствующий проект сейчас и разработало министерство юстиции. Как подчеркивают эксперты, если где-то адвокатам сейчас и заплатили по старым тарифам, после принятия нового постановления гонорары должны быть пересчитаны, и адвокатам возместят недоплаченное .

Согласно проекту по мотивированному решению следствия или суда адвокату могут выписать дополнительную надбавку. Она потребуется, если дело было очень сложным. Допустим, когда одному адвокату пришлось защищать двух или более граждан или приходилось выезжать в командировки. Надбавка составит 220 рублей в дневное время, 330 рублей - в ночное время, 440 рублей - в выходной день. Это будет прибавка к основному тарифу.