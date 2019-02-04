Минск приглашает посетить белорусскую Швейцарию и древнюю Русь

Когда вчитываешься в аргументы энтузиастов начать новый год со знакомства с историческим наследием Минского района, не сразу готов оценить их бескрайний масштаб - более 400 информационных поводов.

Проект "Минщина удивительная", утвержденный областным руководством, сообщает БЕЛТА, связан с проходящим в Беларуси Годом малой родины и предлагает экскурсии по предприятиям области, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела.

Минский район, один из 22-х в одноименной области, известен, прежде всего, своим культурно-историческим наследием: на его территории почти 170 археологических и архитектурных памятников, здесь восхищают своей красотой усадебные и парковые ансамбли.

И хотя белорусской столице, если судить по календарю, до празднования тысячелетнего юбилея осталось меньше пятидесяти лет, сам район официально был образован только 85 лет назад.

В заповеднике "Заславль", например, гостей знакомят с городищем "Замэчек", сохранившимся памятником археологии Х-XII веков. Здесь, на вершине холма, по указу князя Владимира Святославича и был возведен кольцевой вал, укрепленный срубной оборонительной стеной с бруствером и крышей и окруженный безводным рвом. Кстати, местная мельница - единственная паровая труженица, сохранившаяся в республике. И местная Спасо-Преображенская церковь тоже считается историко-культурной ценностью международного значения. Она была построена еще в XVI веке.

Знатоки поясняют, что первоначально храм имел бойницы в массивных стенах и был окружен валами, позже на смену бойницам пришел аттиковый пояс. Изначально это был кальвинистский храм, потом - костел Михаила Архангела. В 1676 году храм передали доминиканскому монастырю, чуть позже - униатам. А к русской православной церкви он перешел только в 1839 году.

Особым вниманием ежегодно пользуется и один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси - "Линия Сталина". Он был создан к 60-летию победы в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" при поддержке президента Беларуси.

Поближе познакомиться с историей и бытом жителей края можно и в музее архитектуры и быта в Озерце. Здесь уют и ландшафтную красоту дополняют объекты народного зодчества: жилые хаты, ветряные мельницы, церковь, корчма. Минский район заинтересует и любителей активного отдыха. Здесь размещен, в частности, и спорткомплекс "Раубичи". Его нередко называют белорусской Швейцарией - посетителей впечатляет уникальная местность, пересеченная возвышенностями и холмами.

Кстати, минский район знаменит атлетическими комплексами не только в республике. В Ратомке, например, находится один из самых крупных центров по конному спорту в Европе - центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. А в Качино зарекомендовал себя мастерами центр подготовки по парусному спорту, в Волковичах - по воднолыжному, в Заславле - по гребным видам спорта.

А можно в регионе напомнить и о песне индийского гостя в уникальном исполнении Сергея Лемешева - "Не счесть алмазов в каменных пещерах!". Славится на всю страну завод алмазов в деревне Атолино. Предприятие предлагает не только технические алмазы, но и готовые ювелирные изделия со вставками из синтезированных бриллиантов. Здесь функционирует два цеха аппаратов, которые позволяют выращивать до 12 тысяч карат алмазов в год, уже два года действует и собственное ювелирное производство, идет подготовка к серийному выпуску коллекции ювелирных изделий, а в ближайшей перспективе планируется запустить собственный ограночный цех.

Словом, большие дела вершат жители региона в Год малой родины.