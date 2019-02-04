Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию

В России может появиться еще один вид государственной помощи многодетным семьям - жилищная субсидия. Это произойдет, если парламент поддержит законопроект об ее выделении. Пока документ только внесен в Госдуму.

Им предлагается помогать решать жилищную проблему семьям, в которых семь и более детей (хоть родных, хоть усыновленных) и которые не менее десяти лет проживают в сельской местности.

В частности - предоставлять им единовременные субсидии на приобретение или строительство жилья. Площадь дома или квартиры для них должна определяться нормой, которая в большинстве регионов равна 18 квадратным метрам на человека. А значит, общая площадь жилья для каждой семьи должна быть не менее 162 квадратных метров, говорится в пояснительной записке к документу.

Стоимость одного квадратного метра жилплощади для многодетных семей не должна быть ниже среднерыночной в регионе.