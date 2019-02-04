На упаковках появится знак гарантии от недовеса и недолива

На потребительских товарах в этом году начнет появляться новый элемент маркировки, гарантирующий, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и для покупателя соответствует фактически заявленному. Об этом рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

"Скажем, если в единичном случае в литровой бутылке подсолнечного масла окажется только 985 мл, то есть "недолив" составит менее 1,5%, это можно будет объяснить случайностью, - пояснил Абрамов. - Но если меньше положенного литра окажется уже в каждой бутылке из партии, выставленной на продажу, налицо систематический недолив". По его словам, если недовес или недолив превышает 3%, то это - уже настоящее мошенничество.

"При объеме упаковки более 15 килограммов или литров можно "понять и простить" погрешность веса в 1%, - говорит руководитель Росстандарта. - То есть 50-килограммовый мешок сахара можно будет продавать только, если в нем недостает до 500 граммов веса, и то не во всех случаях. Ситуации систематического недовеса или недолива Росстандарт будет отслеживать и обязательно на них жестко реагировать".

Производителям предложат добровольно подтвердить соответствие веса и объема заявленному. Метрологические требования к упаковкам товаров и к методам испытаний на соответствие нормам будут утверждены в форме национальных стандартов (ГОСТов) до конца марта. С их введением в действие появится возможность сертифицировать товар в Национальной системе сертификации (в нее входят лаборатории Росстандарта) на полноту содержимого фасовки.

По правилам НСС продукция должна проходить испытания периодически, причем отбор образцов происходит внезапно, как на производстве, так и с полки магазина. Товар, прошедший испытания на недовес или недолив, будет маркироваться буквой "Ф" до тех пор, пока производитель будет выдерживать необходимые требования.

Насколько массовой станет новая сертификация, во многом зависит от торговых сетей, считает Абрамов - "будут ли они принимать товары с "недовесом" или, чтобы не отвечать за чужой обман, требовать их перемаркировку". "Для этого должен быть третий, независимый участник, который возьмет на себя труд по проверке соответствия товара жестким требованиям, - сказал Абрамов. - Мы будем использовать только "мягкую силу" потребительской лояльности, которая будет вынуждать производителя идти на такую независимую оценку".

"Сейчас нам предстоит детально описать правила и процедуры сертификации на точность фасовки, дооснастить оборудование испытательных лабораторий, - рассказал руководитель Росстандарта. - К примеру, в борьбе с "недовесом" в мире уже используются автоматизированные весы, способные осуществлять контроль согласно последовательной выборке товара из всей партии и выдавать протокол испытаний с уже рассчитанными характеристиками".

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".