Налог на имущество организаций начали рассчитывать по-новому.

Объектом налогообложения больше не считается движимое имущество, например, оборудование и станки. Налог начисляется на недвижимость, в том числе переданную во временное владение, и транспортные средства - они остаются в списке налогооблагаемых объектов.

Регионов, где расчет налога на имущество ведется, исходя из кадастровой стоимости, в этом году стало больше. К 70 территориям прибавились еще четыре: Иркутская, Курская, Смоленская области, а также Чувашия.

Кроме того, в этих регионах меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. Суть в том, что корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных или количественных характеристик недвижимости, например уточнения ее площади, назначения, будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

Если кадастровая стоимость изменяется по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, новое значение учитывается при определении налоговой базы, начиная с даты начала применения оспоренной стоимости.