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Рубрика: Экономика

Расчет окончен

Движимое имущество освободили от налога
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Налог на имущество организаций начали рассчитывать по-новому.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Объектом налогообложения больше не считается движимое имущество, например, оборудование и станки. Налог начисляется на недвижимость, в том числе переданную во временное владение, и транспортные средства - они остаются в списке налогооблагаемых объектов.

Налог на недвижимость будет расчитываться по-новому

Регионов, где расчет налога на имущество ведется, исходя из кадастровой стоимости, в этом году стало больше. К 70 территориям прибавились еще четыре: Иркутская, Курская, Смоленская области, а также Чувашия.

Кроме того, в этих регионах меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. Суть в том, что корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных или количественных характеристик недвижимости, например уточнения ее площади, назначения, будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

Если кадастровая стоимость изменяется по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, новое значение учитывается при определении налоговой базы, начиная с даты начала применения оспоренной стоимости.

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