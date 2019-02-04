Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Об этом Агентству "Москва" сообщила мать музыканта Ирина Толмацкая.

Гражданская панихида начнется в 11:00 мск, похоронят Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище.

О смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Сообщается, что музыкант скончался в ночь на 3 февраля после концерта в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримерке артисту стало резко плохо, врачам не удалось его спасти. Точная причина смерти певца до сих пор не установлена, по предварительным данным, у музыканта была сердечная патология. У рэпера остались жена и ребенок.