НБКИ: 81 миллион заемщиков в РФ имеют высокий кредитный рейтинг

Около 84 процентов российских заемщиков могут рассчитывать на хороший или отличный персональный кредитный рейтинг. Это значит, что при подаче заявки в банк или микрофинансовую организацию, такие граждане с большой долей вероятности получат положительный ответ.

Примерно 81 миллион человек в России сейчас имеют кредитный рейтинг хорошего или отличного качества. Такой вывод сделали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав кредитные истории 96 миллионов россиян. По сравнению с декабрем 2017 года, доля таких заемщиков увеличилась на 7,5 миллионов человек, отмечается в исследовании.

Примерно 16 процентов граждан (15 миллионов человек) испытывают сложности с исполнением обязательств по договорам кредита (займа), следовательно, имеют персональный кредитный рейтинг не очень высокого качества. В сравнении с декабрем 2017 года таких заемщиков стало меньше на 1,5 миллиона человек.

Индивидуальный кредитный рейтинг - аналог скоринга (система оценки кредитоспособности заемщика). Этот показатель может быть использован в процессе принятия решения о выдаче кредита или займа.