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04.02.2019 18:25
Рубрика: Экономика

Вышли в кэш

Почему небольшие магазины снова стали предпочитать наличные оплате по безналу
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Банки начали поднимать процент за эквайринг - прием к оплате карт. Комиссия зависит от оборота (чем он больше, тем она ниже), и для небольших магазинов она выросла до трех процентов. В результате они стали чаще предлагать покупателям заплатить наличными или перекинуть деньги с карты на карту - якобы терминал оплаты банковской картой "отказал".
В Евросоюзе ввели для банков ограничение по комиссии за прием к оплате товаров картами: на дебетовые карты - 0,2 процента, на кредитные - 0,43 процента. В России такого ограничения нет. Фото: Марина Волосевич В Евросоюзе ввели для банков ограничение по комиссии за прием к оплате товаров картами: на дебетовые карты - 0,2 процента, на кредитные - 0,43 процента. В России такого ограничения нет. Фото: Марина Волосевич
В Евросоюзе ввели для банков ограничение по комиссии за прием к оплате товаров картами: на дебетовые карты - 0,2 процента, на кредитные - 0,43 процента. В России такого ограничения нет. Фото: Марина Волосевич

Стоимость эквайринга выше у небольших магазинов, поскольку она зависит от оборота. Для онлайн-продавца эквайринг - одна из основных составляющих расходов.

Мелкие игроки, пытаясь нагрузку снизить, порой просто отказываются принимать карты, ограничивая потребителей в выборе, считает ряд членов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). При этом сейчас торгово-сервисные предприятия обязаны предоставить возможность расплатиться картой, если их оборот превышает 40 миллионов рублей, в дальнейшем этот порог предполагается снизить.

Мелкие игроки онлайн-торговли порой просто отказываются приниматьбанковские карты, ограничиваяпотребителей в выборе, чтобы снизить свою финансовую нагрузку

В январе Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась с письмом в Федеральную антимонопольную службу с просьбой установить потолок процента эквайринга. В Евросоюзе в этой сфере действует ограничение - 0,2 процента для дебетовых карт, 0,43 процента для кредитных.

Как рассказали в АКИТ, в минпромторге предложение ограничить комиссии не поддержали. В ведомстве указали на "неоднозначность" последствий госрегулирования цен на услуги эквайринга, о чем свидетельствует международный опыт, когда в результате регулирования выросли цены на банковское обслуживание для населения.

Фото: iStock
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"Если говорить про международный опыт, то он свидетельствует об обратном, а именно в отчетах Еврокомиссия признала регулирование эффективной мерой, поскольку другими мерами искоренить сложившуюся монополию на рынке платежных услуг было невозможно, возражает президент АКИТ Артем Соколов. - Кроме того, все программы лояльности и так всегда финансировались за счет ретейлеров, изменился механизм их формирования, и все мили, бонусы и кэшбэки европейские, китайские, американские граждане сохранили".

По словам президент АКИТ Артема Соколова, ретейлеры лучше всех знают своих клиентов и должны быть вправе сами формировать систему лояльности, а "не платить за непрозрачный механизм, который сформировало банковское сообщество".

Как у них

Американцы уже несколько десятилетий активно используют всевозможные заменители наличных денег, такие как пластиковые карты, поручительства и чеки. Заработная плата крайне редко выплачивается наличными. Пластик является де-факто стандартом оплаты товаров и услуг и принимается практически повсеместно. Даже чаевые в ресторанах или такси можно проводить по карте. А ставка на наличные при всем их очаровании может доставить владельцу массу неудобств. Без пластика практически невозможно забронировать гостиницу или арендовать автомобиль.

Сложнее привести примеры того, где картой расплатиться не получится, хотя пока такие точки встречаются. Иногда небольшие торговые или сувенирные лавки не принимают карты для оплаты покупок на сумму менее 5-10 долларов. "Мелкая наличка" может пригодиться в "серых" такси, для оплаты билета в городском автобусе или проезда по платной дороге. Зачастую только монеты принимают автоматы, такие как, например, старые паркоматы или стиральные машины в общественных прачечных.

Крупные покупки за наличные формально не запрещены, но на практике в магазине нечасто увидишь покупателя с внушительной пачкой 100-долларовых купюр. Это всегда привлекает внимание кассира и окружающих. По законодательству о борьбе с отмыванием денег, если предприниматель получает за продажу своих товаров или услуг больше 10 тысяч долларов наличными, он обязан сообщить об этом в налоговую службу и заполнить специальную форму.

В Испании на сегодняшний день на руках находится свыше 80 миллионов банковых карточек (как дебетовых, так и кредитных), то есть примерно по две на каждого жителя страны. Каждый год испанцы совершают ими около миллиарда платежей на общую сумму свыше 120 миллионов евро, причем в 60 процентах случаев покупка совершается через интернет. В крупных городах, таких как Мадрид или Барселона, расплатиться ими можно практически везде, однако в провинции в нужный момент может и не оказаться терминала под рукой. Поэтому многие предпочитают носить с собой небольшие суммы денег наличными. И за границу испанцы стараются брать около 300 евро наличными, чтобы не платить повышенную комиссию банку за снятие денег в банкоматах в других странах.

Подготовили Юрий Когалов, Игорь Дунаевский.

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