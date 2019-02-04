Немецкий онколог назвал лучший способ профилактики рака

Здоровый образ жизни - лучший способ профилактики рака. Об этом заявил глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

Он отметил, что при разумном и правильном питании, а также достаточном движении "вы можете противодействовать развитию рака", - цитирует РИА Новости. При этом Бауманн подчеркнул, что лучшая мера предосторожности - отказ от курения. По данным специалиста, 30% всех видов рака связаны именно с курением.

Ежегодно четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В немецком научно-исследовательском онкологическом центре рекомендуют три способа защиты от онкологии: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.