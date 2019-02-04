Новости

Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 11:42
Вышел постапокалиптический трейлер финальных "Мстителей" 11:00
Умер ударник культовых Blue Cheer Пол Уэйли 10:25
Вышел трейлер сиквела "Дня сурка" 09:50
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 03.02.2019

Николай Дроздов: Децл был оригинальной личностью

Поп-музыка
    04.02.2019, 10:40
Текст:   Олег Усков

Телеведущий Николай Николаевич Дроздов, очень сдружившийся с рэпером Децлом, Кириллом Толмацким, на съемках четвертого сезона реалити-шоу "Последний герой" в 2003-м году, с большой теплотой вспоминает музыканта.

На необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой, где развернулось действие программы Первого канала, Дроздов и Толмацкий принадлежали к племени "скорпионов", для которого, как рассказывает зоолог, Кирилл оказался крайне полезен. Парень выяснился деятельным и не нытиком.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чтоб моя душа тоже пела: умер Децл

"Хватит трындеть, надо работать", - говорил. Заботился о том, чтобы еда была", - вспоминает Дроздов. Будучи уверенным, что Кирилл "приезжал на остров не для того, чтобы попиариться, а чтобы достойно пройти испытания". "И он их прошел", - заявил Николай Николаевич в беседе с агентством URA.

Подчеркивая, что вместе с тем рэпер был оригинальной личностью и умел настоять на своем. "На острове были общие правила, что участники ходят только в банданах. Кирилл единственный сказал, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке", - приводит пример телеведущий.

Далее выражая соболезнования близким музыканта. "Это большая беда, я представляю, какой это удар, мои глубокие соболезнования", - говорит Дроздов. Подытоживая: "Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай".

Кирилл Толмацкий скончался вчера ночью в возрасте 35 лет от остановки сердца. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Сел в кресло и умер": менеджер Децла рассказал о кончине рэпера 03.02.2019
Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram 03.02.2019
Мать Децла простилась с сыном в Instagram 03.02.2019
Представитель Децла рассказал, когда объявят дату похорон рэпера 03.02.2019
⧣ Россия
Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
Децл собирался инсценировать свою смерть в 35 лет 03.02.2019
Очевидец рассказал о самочувствии Децла перед смертью 03.02.2019
Названа предварительная причина смерти Децла 03.02.2019
⧣ музыка
⧣ утраты