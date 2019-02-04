Николай Дроздов: Децл был оригинальной личностью

Телеведущий Николай Николаевич Дроздов, очень сдружившийся с рэпером Децлом, Кириллом Толмацким, на съемках четвертого сезона реалити-шоу "Последний герой" в 2003-м году, с большой теплотой вспоминает музыканта.

На необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой, где развернулось действие программы Первого канала, Дроздов и Толмацкий принадлежали к племени "скорпионов", для которого, как рассказывает зоолог, Кирилл оказался крайне полезен. Парень выяснился деятельным и не нытиком.

"Хватит трындеть, надо работать", - говорил. Заботился о том, чтобы еда была", - вспоминает Дроздов. Будучи уверенным, что Кирилл "приезжал на остров не для того, чтобы попиариться, а чтобы достойно пройти испытания". "И он их прошел", - заявил Николай Николаевич в беседе с агентством URA.

Подчеркивая, что вместе с тем рэпер был оригинальной личностью и умел настоять на своем. "На острове были общие правила, что участники ходят только в банданах. Кирилл единственный сказал, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке", - приводит пример телеведущий.

Далее выражая соболезнования близким музыканта. "Это большая беда, я представляю, какой это удар, мои глубокие соболезнования", - говорит Дроздов. Подытоживая: "Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай".

Кирилл Толмацкий скончался вчера ночью в возрасте 35 лет от остановки сердца.