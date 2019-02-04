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04.02.2019 09:50
Рубрика: Власть

Опрос: Россияне считают необоснованной позицию США по ДРСМД

Текст: Айсель Герейханова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Большинство россиян считают необоснованными обвинения США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россией. По данным опроса ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 74% респондентов, сообщают РИА Новости. При этом только 12% опрошенных согласны с позицией Вашингтона. Россию в этом вопросе поддерживают 66% респондентов, и лишь 18% считают иначе.

ДРСМД предусматривает ликвидацию ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Договор был подписан в 1987 году между США и СССР. Но 1 февраля 2019 года Дональд Трамп сообщил о том, что США приостанавливают выполнение ДРСМД. Владимир Путин, в свою очередь, объявил о зеркальных мерах в ответ на решение Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Россия не должна втягиваться в гонку вооружения.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Исследование ВЦИОМ показывает, что большинство (84%) россиян знают о существовании ДРСМД. Почти половина респондентов (49%) придерживаются мнения, что договор был выгоден как СССР, так и США. При этом лишь 5 % считают, что ДРСМД был выгоден только СССР. Каждый третий (35%) при этом уверен, что заключение этого договора было нужно только США.

Интересно, что на вопрос, кто в большей степени заинтересован в сохранении ДРСМД, 33% ответили, что это Россия, 10% - США.

Почти треть россиян (29%) заявили, что Москва и Вашингтон одинаково  заинтересованы в сохранении договора. И лишь 15% уверены, что это ненужно ни одной из стран.

В целом больше половины (63%) респондентов считают, что российским властям стоит пытаться сохранить договор, 21% придерживаются противоположной точки зрения.
 

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Выход США из договора о РСМД Россия и США
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