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Рубрика: Экономика

Пятачок дешевеет

В России снизились цены на свинину
Текст: Алена Узбекова
В минсельхозе сообщили, что к началу февраля в России снизились отпускные цены на свинину. Они сейчас на 9,1 процента меньше, чем в конце декабря 2018 года. Когда же ждать снижения цен в рознице?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здесь свинина пока стоит от 200 до 350 рублей за килограмм, в зависимости от отруба, торговой сети и региона, рассказал "РГ" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. "Снижение цен для конечных потребителей во многом будет зависеть от политики торговых сетей, - уточнил он. - Поставщики заключают годовые договоры с ретейлерами, и цены меняются не чаще чем раз в квартал. В рамках годового контракта есть индикатив, по которому цена на товар может уходить вверх или вниз. В прошлом году цена на мясо выросла из-за снижения импорта и удорожания кормов. При этом ретейлеры его стоимость сильно не поднимали. Не исключено, что они захотят компенсировать упущенную маржу в начале этого года".

Тем временем в минсельхозе ожидают, что цены на свинину в 2019 году "останутся на стабильном уровне", а их рост не превысит инфляцию. Реализованные за два последних года инвестпроекты с господдержкой должны обеспечить все потребности России в свинине до 2022 года включительно, в том числе с учетом возможности роста экспорта, отметили в аграрном ведомстве.

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