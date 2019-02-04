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04.02.2019 21:58
Рубрика: Спорт

Держится рекорд

Овечкин пока не смог побить достижение Сергея Федорова
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин упустил возможность выйти на первое место в списке лучших российских бомбардиров за всю историю НХЛ. В матче против "Бостона" он, как и вся команда, не смог набрать очков.

В этот вечер на льду столичной "Кэпитал Уан-арена" блистал другой человек - финский вратарь гостей Туукка Раск. Он отразил в общей сложности 24 броска, некоторые из которых были по-настоящему опасными, и не позволил "Вашингтону" забить ни единой шайбы, оформив второй в сезоне "сухой" матч. Александр Овечкин, не игравший с 23 января из-за Матча звезд и короткой дисквалификации, наложенной на него НХЛ за пропуск этого шоу, рвал и метал. Он провел на площадке больше всех в команде - 24 минуты и 17 секунд. Но ни одного результативного действия сделать не смог. Гол Крейчи на 31-й минуте оказался единственным в матче и принес "Бостону" победу с вполне футбольным счетом 1:0.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Таким образом, Туукка Раск побил клубный рекорд и стал самым побеждающим вратарем за всю историю "Бостона" - у финна теперь 253 выигранных матча. После игры финн признался, что очень рад помешать Овечкину установить другое важное достижение. Напомним, что на сегодня у Ови и Сергея Федорова в активе по 1 179 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Александру не хватает одного очка, чтобы стать самым результативным российским игроком Лиги.

- Я счастлив, что Овечкин не смог этого сделать в матче со мной, - улыбнулся Раск журналистам. - Хотя, если честно, я не знал о том, что ему не хватает очка до рекорда. Это хорошо, иначе сидело бы у меня в голове.

Кстати, "Бостон" победил "Вашингтон" впервые с 2014 года - удачная серия "столичных" в матчах против этого соперника прервалась на отметке в 14 встреч. Более того, команда Овечкина проиграла уже восьмой раз подряд, когда на льду был ее капитан - победа над "Калгари" пришлась как раз на дисквалификацию Александра.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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