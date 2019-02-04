Ozon.ru отменил бесплатную доставку и повысил цены

Российский онлайн-магазин Ozon.ru решил отказаться от бесплатной доставки заказов покупателям. Отныне компания не будет закладывать расходы на доставку в стоимость товаров, сообщает RNS со ссылкой на заявление гендиректора Ozon.ru Александра Шульгина.

По его словам, доставка будет тарифицироваться отдельно, а цены на товары в интернет-магазине и маркетплейсе (площадка, где выставлены предложения разных продавцов) снизятся.

Одновременно с отменой бесплатной доставки магазин ввел подписку на данный сервис. Кроме того, как отмечает RNS, были повышены тарифы на доставку сделанных покупок. Если ранее платная доставка в пункты самовывоза обходилась покупателям в 99 рублей, то теперь эта услуга будет подорожала до 299 рублей. Курьерская доставка выросла в цене до 399 рублей.

Что касается стоимости подписки, то она составит 1599 рублей за полгода. Подписчики Ozon Premium смогут оформлять неограниченное количество доставок, однако минимальная стоимость заказа должна составлять 2999 рублей. Если эта сумма меньше, то покупателю предоставляется скидка в рзамере до 30 процентов.