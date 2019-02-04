Папа Римский процитировал Федора Достоевского

Новости

IKEA будет сдавать мебель в аренду 22:24
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 22:06
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 21:44
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 21:37
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 21:30
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 20:28
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 20:22
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 20:20
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 20:04
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 20:02
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 19:55
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 19:54
На Украине резко вырос транзит российского газа 19:51
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 19:46
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 19:30
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 19:23
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 19:12
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 18:58
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 18:55
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 18:45
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 18:42
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 18:37
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 18:30
В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами 18:27
Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 22:08

Папа Римский процитировал Федора Достоевского

Текст: Юрий Когалов

Папа Римский Франциск обратился к строкам из романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы", когда призвал религиозных деятелей к диалогу, продвижению мира и совместному противостоянию войне. Цитату из произведения русского писателя он включил в речь, произнесенную во время визита в Абу-Даби.

"Как заявил современный писатель, лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", - отметил понтифик, повторяя слова старца Зосима из второй книги романа Достоевского. Франциск подчеркнул, что в основе диалога должна быть искренность, а вымысел (ложь) компрометирует его. "Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении", - отметил Папа Римский.

Павел Басинский: Первым "блогером" был Федор Достоевский

По его словам, любая форма насилия должна осуждаться, оно не может быть оправдано никакой религией. Понтифик призвал все религии и всех верующих объединиться и "демилитаризовать" сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений. "Мы должны противостоять логике вооруженной силы, монетизации взаимоотношений, вооружения границ, строительства стен и принуждения бедных к молчанию: всему этому давайте противопоставим мягкую силу молитвы и ежедневного диалога", - сказал он.

Папа Франциск стал первым в истории главой Римско-католической церкви, приехавшим с визитом на Аравийский полуостров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа