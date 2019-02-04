Папа Римский процитировал Федора Достоевского

Папа Римский Франциск обратился к строкам из романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы", когда призвал религиозных деятелей к диалогу, продвижению мира и совместному противостоянию войне. Цитату из произведения русского писателя он включил в речь, произнесенную во время визита в Абу-Даби.

"Как заявил современный писатель, лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", - отметил понтифик, повторяя слова старца Зосима из второй книги романа Достоевского. Франциск подчеркнул, что в основе диалога должна быть искренность, а вымысел (ложь) компрометирует его. "Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении", - отметил Папа Римский.

По его словам, любая форма насилия должна осуждаться, оно не может быть оправдано никакой религией. Понтифик призвал все религии и всех верующих объединиться и "демилитаризовать" сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений. "Мы должны противостоять логике вооруженной силы, монетизации взаимоотношений, вооружения границ, строительства стен и принуждения бедных к молчанию: всему этому давайте противопоставим мягкую силу молитвы и ежедневного диалога", - сказал он.

Папа Франциск стал первым в истории главой Римско-католической церкви, приехавшим с визитом на Аравийский полуостров.