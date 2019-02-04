ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления

5 февраля на Московской бирже Пенсионный фонд России (ПФР) проведет отбор заявок банков по размещению на их депозитах средств пенсионных накоплений на сумму 116 миллиардов рублей.
Срок размещения - 138 дней. Минимальная ставка - 8,2 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
По закону, деньги добровольных и обязательных страховых взносов, которые приходят на накопительную пенсию, должны быть инвестированы до момента, когда их передадут в негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании.
Также должны быть проинвестированы деньги резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.