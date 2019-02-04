Почему в наших магазинах так мало российской обуви? По экспертным оценкам - всего пятая часть рынка, да и остальная качеством явно не блещет. Что мешает изменить этот расклад и порадовать покупателей? На вопросы "Российской газеты" ответила глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич:

- Доля российской обуви на рынке не превышает 20 процентов. По оценке контрольных государственных органов и общественных организаций, российская обувь имеет меньше нареканий по качеству, чем импортная. Но на нашем обувном рынке до 35 процентов, по различным оценкам, присутствует незаконный, контрабандный товар, который завезен без уплаты таможенных пошлин и налогов. Эта обувь значительно дешевле российской, и производителям сложно выдерживать конкуренцию с недобросовестными участниками рынка.

Все большие надежды возлагают на маркировку обуви, которая станет обязательной с 1 июля 2019 года. По мнению сторонников маркировки, очищение рынка даст шанс на развитие легальным игрокам, так как будет обеспечена честная конкуренция. Сейчас проходит пилотный проект. Производители, импортеры, ретейл и оператор маркировки тестируют различные этапы процесса, предлагают варианты решений, если возникают проблемы.

Предвижу вопрос: "Вы уверены, что наши производители, когда расчистится рынок, смогут предложить качественный товар?" Смогут! В последние годы доверие покупателей к отечественному продукту стабильно растет, как и спрос на детскую, мужскую и женскую комфортную обувь. На московском рынке это не ощущается, а в регионах предпочитают именно российских производителей. Как правило, это комфортная, добротная и стильная продукция. Также растет производство высокотехнологичной рабочей и специальной обуви. Во многом это происходит за счет поддержки Фонда социального страхования России, который компенсирует затраты при закупках рабочей обуви российского производства для сотрудников.

Покупатели в регионах предпочитают обувь российских производителей

В связи с высокой ключевой ставкой ЦБ и высокими ставками по кредитам отрасль получала господдержку в виде частичного субсидирования процентной ставки по кредитам, при условии увеличения объемов производства продукции. Это позволило достичь устойчивого роста объемов продукции и ее экспорта, реализовать несколько десятков проектов в обувной отрасли, открыть десятки фирменных обувных магазинов в различных регионах, увеличить годовой оборот на 20 процентов.

Обсуждается схема замены поддержки конкретной отрасли универсальным механизмом для всех отраслей, в основу которого будет положена поддержка роста объемов несырьевого экспорта. По мнению экспертов, этот механизм лишит большую часть предприятий господдержки. Наш союз и другие отраслевые ассоциации обратились в правительство и Госдуму с просьбой сохранить действующий сегодня механизм поддержки легкой промышленности. Есть, конечно, вариант работать без господдержки, но тогда необходимо снизить ключевую ставку ЦБ до 1,5-2 процента, как у наших стран-конкурентов. Но это, понятно, нереально. Сейчас мы ждем решения по господдержке на ближайшие три года. Пока ее судьба нам неизвестна.

Импорт

В Россию обувь привозят из 70 стран

Из каких стран к нам приходит импортная обувь? Откуда - самая качественная?

Александра Андрунакиевич: В Россию импортируется обувь более чем из 70 стран, но основным поставщиком является Китай, его доля в импорта составляет около 70 процентов.

Среди оставшихся стран-импортеров наиболее значительные поставки из стран Евросоюза (до 10 процентов), Вьетнама, Белоруссии, Турции. Качественная обувь присутствует в поставках из всех стран. Основная проблема, как я уже говорила, это незаконный оборот, контрабанда. Обувь поступает к нам или просто нелегальным способом, или под видом других товаров. У такой обуви, как правило, поддельные сертификаты. За последние два года Росаккредитация лишила права выдачи сертификатов почти 50 процентов центров, выдающих "липовые" сертификаты на продукцию легкой промышленности.