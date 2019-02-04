Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ

Один из самых знаменитых футбольных тренеров мира Жозе Моуринью, приехавший в качестве почетного гостя на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и СКА в Балашихе, упал, выполняя предматчевое вбрасывание.

Моуринью прибыл в Балашиху днем. Чуть ранее в интернете появилось видео, на котором португалец в здании арены подписывает фото. Отдельные хоккеисты успели сфотографироваться с Жозе. К примеру, форвард "Авангарда" Максим Чудинов, разместивший публикацию в Instagram.

В середине декабря прошлого года Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед". После этого он успел поработать экспертом на телевидении во время Кубка Азии.