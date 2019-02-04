Профессия "предприниматель" снова становится популярной у молодежи. Самой перспективной ее считают почти 40 процентов выпускников колледжей и техникумов. Об этом говорят результаты нового исследования, проведенного специалистами РАНХиГС.

- Еще два года назад мы отмечали невысокий уровень престижа предпринимательской деятельности среди молодых людей: они мечтали утроиться на госслужбу, получать стабильный доход. Сегодня все изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18-30 лет, - говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - Это не значит, что все они прямо сейчас пойдут открывать свой бизнес. Но тренд очевидно поменялся.

Какие специальности сегодня на рынке самые востребованные? По словам эксперта, это по-прежнему рабочие разных профилей, специалисты в области транспорта и связи: отрасли развиваются очень интенсивно. Специалист в области общественного питания и торговли, металлообработки, транспорта - так выглядит Топ-3 "рабочих" направлений подготовки в России. Они оказались самыми массовыми: именно по ним колледжи и техникумы выпускают больше всего ребят. В основном выпускники достаточно быстро находят работу. Что касается подготовки специалистов среднего звена, здесь по-прежнему на первом месте по популярности остается направление "Экономика и управление". "И в общем ребята по этой специальности до сих пор хорошо трудоустраиваются", - отметила Татьяна Клячко. Что еще интересного показало исследование? Работа инженера тоже постепенно становится перспективной: около четверти молодых людей отметили ее в общем списке. Есть еще один любопытный факт: в будущее молодежь смотрит с оптимизмом - лишь 6,4% негативно оценивают свои профессиональные перспективы. 71,4% работающих в сфере информационных технологий считают свои перспективы на рынке труда очень хорошими.