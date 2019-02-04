Новости

Летевший из Белграда в Москву лайнер вынужденно сел в Будапеште 00:39
Анархисты облили краской посольство Италии в Греции 00:25
Лотерейный билет с выигрышем 25,5 млн долларов продан в Канаде 03.02.2019
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов 03.02.2019
Бригада столичных врачей осмотрела пострадавших в ДТП под Калугой 03.02.2019
СК задержал собственника перевернувшегося в Калужской области автобуса 03.02.2019
Власти Венесуэлы заявили о готовности расширять экономические связи с РФ 03.02.2019
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля 03.02.2019
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров 03.02.2019
Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч 03.02.2019
Новый список мер по трансформации делового климата опубликуют в феврале 03.02.2019
Сын Сэлинджера подтвердил подготовку к публикации неизданных работ писателя 03.02.2019
Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах 03.02.2019
Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны 03.02.2019
ЦИК Украины принял документы от 83 претендентов на должность президента 03.02.2019
В честь Пушкина выпустили необычный календарь 03.02.2019
В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 03.02.2019
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 03.02.2019
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 03.02.2019
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 03.02.2019
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 03.02.2019
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 03.02.2019
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 03.02.2019
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 03.02.2019
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 03.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 00:01
Рубрика: Экономика

Мастер покажет класс

Какая профессия снова входит в моду
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Профессия "предприниматель" снова становится популярной у молодежи. Самой перспективной ее считают почти 40 процентов выпускников колледжей и техникумов. Об этом говорят результаты нового исследования, проведенного специалистами РАНХиГС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Еще два года назад мы отмечали невысокий уровень престижа предпринимательской деятельности среди молодых людей: они мечтали утроиться на госслужбу, получать стабильный доход. Сегодня все изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18-30 лет, - говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - Это не значит, что все они прямо сейчас пойдут открывать свой бизнес. Но тренд очевидно поменялся.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Как остаться востребованным на рынке труда

Какие специальности сегодня на рынке самые востребованные? По словам эксперта, это по-прежнему рабочие разных профилей, специалисты в области транспорта и связи: отрасли развиваются очень интенсивно. Специалист в области общественного питания и торговли, металлообработки, транспорта - так выглядит Топ-3 "рабочих" направлений подготовки в России. Они оказались самыми массовыми: именно по ним колледжи и техникумы выпускают больше всего ребят. В основном выпускники достаточно быстро находят работу. Что касается подготовки специалистов среднего звена, здесь по-прежнему на первом месте по популярности остается направление "Экономика и управление". "И в общем ребята по этой специальности до сих пор хорошо трудоустраиваются", - отметила Татьяна Клячко. Что еще интересного показало исследование? Работа инженера тоже постепенно становится перспективной: около четверти молодых людей отметили ее в общем списке. Есть еще один любопытный факт: в будущее молодежь смотрит с оптимизмом - лишь 6,4% негативно оценивают свои профессиональные перспективы. 71,4% работающих в сфере информационных технологий считают свои перспективы на рынке труда очень хорошими.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ксения Колесникова
Экономика Работа Общество Соцсфера Социология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам