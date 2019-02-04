Раком в мире болеют все больше, и наша страна не исключение. В 2017 году в России онкодиагноз был поставлен 617 тысячам пациентов, годом ранее - 599 тысячам. Общее число больных, стоящих на учете, на сегодня достигло 3,6 миллиона, сообщили в НМИЦ радиологии Минздрава России.

4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой посетили городскую онкологическую больницу № 62. Собянин пообещал, что новые федеральные рекомендации по химиотерапии, позволяющие более эффективно противостоять раку, Москва внедрит в своих учреждениях уже до конца этого года, хотя регионам на это было отпущено три года. И буквально в течение ближайших месяцев новые технологии будут доступны 100 процентам пациентов. В настоящее время в столице стоят на учете около 305 тысяч больных. За 2018 год около 35 тысяч из них получили высокотехнологичную помощь. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Онкологи не ждут легкой жизни: население стареет. Но чем старше человек, тем выше риск "дожить до рака". С другой стороны - рост показателя заболеваемости в нашей стране связан еще и с активными усилиями онкологической службы улучшить диагностику, сделав нормой выявление опухолей на ранней стадии. Об этом сказал главный онколог минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

В стране стартовала национальная программа по борьбе с онкозаболеваниями, и именно ранняя диагностика - одно из базовых направлений. У мужчин лидирует рак легких, трахеи, бронхов (четверть всех летальных исходов от злокачественных новообразований). У женщин - рак молочной железы (16 процентов). На втором месте - колоректальный рак (его "вклад" в картину смертности - 12 процентов у мужчин и 16 у женщин). На третьем месте - рак желудка (9-11 процентов). При этом как раз эти виды рака можно "ловить" на ранней стадии.

"Колоректальный рак предотвращаем на 95 процентов, - прокомментировал "РГ" член правления Российского общества эндоскопических хирургов Бадма Башанкаев. - С момента образования в кишечнике полипа и до его перерождения в злокачественную форму проходит 5-8 лет. Поэтому если вовремя обнаружить полип и удалить его - рака не будет. Вот почему после 50 лет колоноскопию нужно делать обязательно".

"Благодаря диспансеризации не сложно своевременно выявить распространенные виды рака - молочной железы, матки у женщин и простаты у мужчин, рак легкого, колоректальный рак. Очень многое зависит от самого человека, - подчеркивает глава Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин. - Мы привыкли обращаться к врачу, когда чувствуем себя плохо. Но для выявления рака важно обследоваться даже в том случае, если нет никаких симптомов. Первый шаг - за пациентом. На Западе рассылают приглашения прийти на скрининг. В США, например, обязательно проведение колоноскопии после 45 лет - не пройдешь, тебе просто не продлят медицинскую страховку. И до наших граждан нужно донести: если хочешь сохранить здоровье, надо хотя бы раз в год пройти элементарное обследование".

На развитие онкологической помощи выделены беспрецедентные средства. Нам обещают, что помощь онколога станет доступной, а качество диагностики и лечения улучшится. При многопрофильных больницах появятся специальные отделения и кабинеты - фактически будет создана амбулаторная онкослужба. Уже введены новые нормы работы с пациентами: предел для подтверждения диагноза - 14 дней. И еще через две недели больной должен получить специализированное лечение.