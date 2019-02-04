Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой ускорить процесс введения временного запрета на экспорт кожевенного полуфабриката. Такие меры необходимы для преодоления критического дефицита сырья для работы отечественной кожевенно-обувной отрасли, в том числе для бесперебойного выполнения гособоронзаказа. В противном случае производители опасаются закрытия ряда предприятий и заметных увольнений работающих в регионах сотрудников. При этом потери госбюджета в виде налоговых поступлений, по подсчетам, могут превысить 8,2 млрд рублей. В телеграммах, направленных министру и вице-премьеру, как пояснили в РСКО, отмечается, что с конца 2014 года и до настоящего времени правительство РФ вводило временные запреты на экспорт кожевенного полуфабриката (на 6 месяцев с перерывами в 1-2 месяца), что не противоречит правилам ВТО.

По данным РСКО, очередной проект постановления о временном запрете вывоза за рубеж полуфабриката уже подготовлен Минпромторгом России. Однако, как полагают в Российском союзе кожевников и обувщиков, документ пока не принят, возможно, из-за возражений некоторых министерств и ФАС РФ. Хотя данное решение было поддержано на совещании по развитию легкой промышленности в г. Рязани в августе 2018 года.

Отечественная кожевенная промышленность на 100% зависит от российского сырья и работает на мощностях полного цикла производства (от сырых шкур крупного рогатого скота (КРС) до готовой кожи). По оценке РСКО, годовая потребность в кожевенном сырье составляет около 33 млн кв. м, а его заготовка не превышает 19 млн кв. м. Дефицит сырых шкур при полной переработке сырья достигает более 40%.

Ежегодное снижение общего поголовья КРС в РФ составляет 1,5-2,5%, что приводит к потерям сырья, эквивалентного объему производства одного среднего кожевенного завода с численностью сотрудников порядка 300 человек, утверждают в РСКО. При этом шкуры других сельскохозяйственных животных (свиней, коз, овец) как в мировой практике, так и в РФ промышленно мало используются для производства обуви, мебели и деталей обшивки салонов автомобилей, так как по своим свойствам, размерам и другим особенностям значительно проигрывают шкурам КРС.

Ввоз импортного сырья осложняет необходимость соответствовать определенным ветеринарным требованиям. Кроме того, из-за мирового снижения поголовья КРС большинство стран стали активно защищать вывоз сырьевых ресурсов путем введения запретов или высоких пошлин. В России запретительные меры позволили резко снизить вывоз кожсырьевых ресурсов, что благоприятно сказывается на бесперебойной загрузке мощностей, на выполнении гособоронзаказа, удовлетворении потребности авиа- и автомобилестроения, а также помогает увеличить глубину и объемы переработки полуфабриката, как и наращивать экспорт готовой продукции.

Отечественная кожевенная промышленность на 100% зависит от российского сырья и работает на мощностях полного цикла производства

Согласно мониторингу минпромторга, стабильность сырьевого обеспечения позволила активизировать инвестиционный процесс в отрасли, несмотря на сложные экономические условия: падение курса рубля, ограниченность кредитных ресурсов и снижение покупательского спроса. По данным РСКО, за три года объемы собственных вложений отраслевых предприятий превысили 11 млрд рублей. В частности, в декабре 2018 года впервые за многие годы были запущены в эксплуатацию два новых кожевенных завода.

По словам статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, "учитывая, что президентом и правительством поставлена задача увеличения несырьевого экспорта, экспорта продукции глубокой переработки с добавленной стоимостью, есть уверенность, что в ближайшее время будет принято единственно правильное осознанное решение в поддержку наших кожевенных предприятий".

РСКО не видит предпосылок для отмены временных запретов на экспорт полуфабриката, так как они показали свою целесообразность и безусловную экономическую выгоду для отрасли и экономики страны в целом. Эксперты союза уверены, что отказ от этой эффективной меры приведет к серьезным негативным последствиям. По расчетам, дефицит сырьевых ресурсов для отечественных предприятий может достичь критической отметки более 60%. При этом, разумеется, будет вывозиться самое качественное сырье, а именно оно необходимо для производства современной обуви и снаряжения для обеспечения гособоронзаказа (Минобороны России, МВД России, Росгвардии, ФСБ, ФСО и других).

Отмена запрета может привести к снижению кожевенного и обувного производства и даже закрытию ряда предприятий, а также потери инвестиционных вложений как со стороны бизнеса, так и со стороны государства (в виде субсидирования). Кроме того, под сокращение могут попасть более трети работников заводов отрасли, а прямые потери государственного бюджета могут составить миллиарды рублей за счет недополученных налогов и платежей в социальные фонды.

"Мы перевели те 30% полуфабриката, которые будут вывезены из страны в случае отмены запрета, в объемы готовой кожи и обуви, которые могли бы быть из него произведены, посчитали количество налогов, которые мы могли бы заплатить, и в совокупности получилось, что государство теряет свыше 8,2 млрд рублей. Это мы еще учитывали только явные потери, а ведь 50% нашего производства - это отходы, которые мы направляем в медицинскую и пищевую промышленность, в сельское хозяйство. Реальные потери будут гораздо выше", - рассказала "РГ" генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич.