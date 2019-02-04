Новости

Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 04.02.2019
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 04.02.2019
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 04.02.2019
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 04.02.2019
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 04.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 04.02.2019
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 04.02.2019
На Украине резко вырос транзит российского газа 04.02.2019
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 04.02.2019
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 04.02.2019
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 04.02.2019
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 04.02.2019
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 04.02.2019
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 04.02.2019
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 04.02.2019
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 04.02.2019
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 04.02.2019
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 22:50
Рубрика: Экономика

Запрет, от которого легче дышать

Российские производители изделий из кожи просят по-государственному отрегулировать экспорт сырья за границу
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой ускорить процесс введения временного запрета на экспорт кожевенного полуфабриката. Такие меры необходимы для преодоления критического дефицита сырья для работы отечественной кожевенно-обувной отрасли, в том числе для бесперебойного выполнения гособоронзаказа. В противном случае производители опасаются закрытия ряда предприятий и заметных увольнений работающих в регионах сотрудников. При этом потери госбюджета в виде налоговых поступлений, по подсчетам, могут превысить 8,2 млрд рублей. В телеграммах, направленных министру и вице-премьеру, как пояснили в РСКО, отмечается, что с конца 2014 года и до настоящего времени правительство РФ вводило временные запреты на экспорт кожевенного полуфабриката (на 6 месяцев с перерывами в 1-2 месяца), что не противоречит правилам ВТО.

По данным РСКО, очередной проект постановления о временном запрете вывоза за рубеж полуфабриката уже подготовлен Минпромторгом России. Однако, как полагают в Российском союзе кожевников и обувщиков, документ пока не принят, возможно, из-за возражений некоторых министерств и ФАС РФ. Хотя данное решение было поддержано на совещании по развитию легкой промышленности в г. Рязани в августе 2018 года.

Отечественная кожевенная промышленность на 100% зависит от российского сырья и работает на мощностях полного цикла производства (от сырых шкур крупного рогатого скота (КРС) до готовой кожи). По оценке РСКО, годовая потребность в кожевенном сырье составляет около 33 млн кв. м, а его заготовка не превышает 19 млн кв. м. Дефицит сырых шкур при полной переработке сырья достигает более 40%.

Ежегодное снижение общего поголовья КРС в РФ составляет 1,5-2,5%, что приводит к потерям сырья, эквивалентного объему производства одного среднего кожевенного завода с численностью сотрудников порядка 300 человек, утверждают в РСКО. При этом шкуры других сельскохозяйственных животных (свиней, коз, овец) как в мировой практике, так и в РФ промышленно мало используются для производства обуви, мебели и деталей обшивки салонов автомобилей, так как по своим свойствам, размерам и другим особенностям значительно проигрывают шкурам КРС.

Ввоз импортного сырья осложняет необходимость соответствовать определенным ветеринарным требованиям. Кроме того, из-за мирового снижения поголовья КРС большинство стран стали активно защищать вывоз сырьевых ресурсов путем введения запретов или высоких пошлин. В России запретительные меры позволили резко снизить вывоз кожсырьевых ресурсов, что благоприятно сказывается на бесперебойной загрузке мощностей, на выполнении гособоронзаказа, удовлетворении потребности авиа- и автомобилестроения, а также помогает увеличить глубину и объемы переработки полуфабриката, как и наращивать экспорт готовой продукции.

Отечественная кожевенная промышленность на 100% зависит от российского сырья и работает на мощностях полного цикла производства

Согласно мониторингу минпромторга, стабильность сырьевого обеспечения позволила активизировать инвестиционный процесс в отрасли, несмотря на сложные экономические условия: падение курса рубля, ограниченность кредитных ресурсов и снижение покупательского спроса. По данным РСКО, за три года объемы собственных вложений отраслевых предприятий превысили 11 млрд рублей. В частности, в декабре 2018 года впервые за многие годы были запущены в эксплуатацию два новых кожевенных завода.

По словам статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, "учитывая, что президентом и правительством поставлена задача увеличения несырьевого экспорта, экспорта продукции глубокой переработки с добавленной стоимостью, есть уверенность, что в ближайшее время будет принято единственно правильное осознанное решение в поддержку наших кожевенных предприятий".

РСКО не видит предпосылок для отмены временных запретов на экспорт полуфабриката, так как они показали свою целесообразность и безусловную экономическую выгоду для отрасли и экономики страны в целом. Эксперты союза уверены, что отказ от этой эффективной меры приведет к серьезным негативным последствиям. По расчетам, дефицит сырьевых ресурсов для отечественных предприятий может достичь критической отметки более 60%. При этом, разумеется, будет вывозиться самое качественное сырье, а именно оно необходимо для производства современной обуви и снаряжения для обеспечения гособоронзаказа (Минобороны России, МВД России, Росгвардии, ФСБ, ФСО и других).

Отмена запрета может привести к снижению кожевенного и обувного производства и даже закрытию ряда предприятий, а также потери инвестиционных вложений как со стороны бизнеса, так и со стороны государства (в виде субсидирования). Кроме того, под сокращение могут попасть более трети работников заводов отрасли, а прямые потери государственного бюджета могут составить миллиарды рублей за счет недополученных налогов и платежей в социальные фонды.

"Мы перевели те 30% полуфабриката, которые будут вывезены из страны в случае отмены запрета, в объемы готовой кожи и обуви, которые могли бы быть из него произведены, посчитали количество налогов, которые мы могли бы заплатить, и в совокупности получилось, что государство теряет свыше 8,2 млрд рублей. Это мы еще учитывали только явные потери, а ведь 50% нашего производства - это отходы, которые мы направляем в медицинскую и пищевую промышленность, в сельское хозяйство. Реальные потери будут гораздо выше", - рассказала "РГ" генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич.

Экономика Отрасли Ресурсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа