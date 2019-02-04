"Мятеж не может кончиться удачей: удачный называется иначе".

Вот поэтому трудно приклеить лейбл к "событиям в Венесуэле". Пока что ситуация зависла. Ни одна сторона не рискует перейти в "решительное наступление" - обе маневрируют. И сидя в Москве, трудно судить, на кого работает Время...

Раскол власти! Парламент - против президента. Кому-кому, а нам это не понаслышке известно. Можно писать романы про "альтернативную историю": что было бы в 1993-м, если бы США, ЕС поддержали "мятежников". А ведь известно, что те пытались связываться с разными посольствами. Но Запад твердо держал сторону "реформатора в Кремле". Практически Запад вмешаться бы в любом случае не мог, но Мировая легитимность президента Ельцина и полный игнор "президента Руцкого" - это были важные гири на весах общественного российского мнения.

Но любопытнее, пожалуй, другие сравнения Венесуэлы с Россией.

Кто не знает что мы - особенные! "Умом Россию не понять"...

Лестно. Но куда ж нам до Боливарианской Республики! Вот кого правда умом не понять - даже глядя из России.

"Мятеж не может кончиться удачей: удачный называется иначе"

Судите сами.

1-е место в Мире по запасам нефти - и 126-е место (!) по ВВП на душу населения! На 2017-й - 12 500 долл. При этом падение ВВП составило 14% в 2017-м (это при росте-то мировых цен на нефть!), а в 2016-м падение - 16,5%! В 2018-м падение было того круче - просто итоги еще не подсчитаны. А вот другие крупные петрономики за 2017-й: в Сауд. Аравии - 54 500 долл., даже в Иране, со всеми санкциями - 20 100 долл. В России (хотя нашу экономику несправедливо считать "чисто нефтяной") - 27 900 долл.

КАК Венесуэла села в такую... нефть? Строили даже не социализм - коммунизм! Народу дали практически даровой бензин и электричество, бесконечные госстройки, помощь бедным... число которых при такой политике стремительно растет! Можно сказать, что все мечты популиста там реализованы, сказка стала былью. Вот такой былью. Добыча нефти со времени прихода Чавеса (1998) упала на 70%, из них при Мадуро (с 2013-го) - на 50%. Зато инфляция - 1 000 000% в год. А средняя зарплата - 10 долл. в месяц.

На этом фоне, кстати, российская экономическая политика, которую дружно ругают националисты, имперцы, либералы, шоумены - эта консервативно-осторожная, "всезажимающая" финансовая политика кажется примером скучного, бескрылого, но ЗДРАВОГО смысла. Возможно, конечно, ЦБ и минфин впадают в другие крайности - я не профессионал, судить не берусь. Но на фоне Венесуэлы их оцениваешь как-то совсем иначе...

Здесь опять впору смиренно повторить - "умом не понять".

Казалось бы, при таком свободном падении страны в пропасть власть может держаться только на штыках, должна быть жесткая Диктатура. Да, военные Венесуэлы тоже не кайфуют, читал, что зарплата бойцов Нацгвардии - те же 10 долл., но зато генералы живут неплохо (опять же пишут про "наркоторговлю" - но возможно, это клевета?). Однако удивительно то, что как раз диктатуры-то в полном смысле и нет! Нет однопартийной системы (как на Кубе), массовых репрессий (как в Чили при Пиночете), есть оппозиция, относительно конкурентные выборы, критика в СМИ... И при этом - власть держится!

Можно опять про себя вспомнить. При обвале 92-93 тоже были - и выборы, и свободные СМИ, и борьба ветвей власти. Но были и различия. В начале 90-х у нас реально многие пусть и не выиграли, но хоть "играли" - с нуля создавали свой бизнес, активная часть общества жила надеждами. Все понимали - да, идет великая ломка, но вот завтра... В Венесуэле никакая Новая Система вроде бы не складывается - просто экономический хаос от неумелого "управления", и сколько не смотри "в конец тоннеля" - тьма и тьма... Далее, против Ельцина в Мире никто не играл. Против Мадуро - весь Запад, почти вся Лат. Америка. Причем делают это не только "по указке Вашингтона", но просто потому, что к ним прорвались 3 миллиона беженцев из 32-миллионной Венесуэлы - что не радует счастливых соседей...

Антиамериканизм в Лат. Америке - мощная скрепа. Еду не заменит, но духовную пищу дает

Так как же в такой ситуации все-таки держится Мадуро?

В Лат. Америке традиция: народные движения (мирные, как Чавеса в Венесуэле или насильственные, как Кастро на Кубе) идут против правых, как правило, проамериканских режимов. Против левых, антиамериканских режимов бывают военные перевороты (Пиночет). "Революция против Мадуро" прямо противоречит этому "коду".

Далее. Антиамериканизм в Лат. Америке - мощная скрепа. Еду не заменит, но духовную пищу дает. И дело не просто в зависти к богатству США и в борьбе за Национальное Достоинство (суверенитет) против надменного, беззастенчиво-сильного соседа. Есть тут и сильный расовый момент.

Большинство населения Лат. Америки - метисы. В Венесуэле их 67% населения. Чавес, Мадуро - сами метисы - "представляют их интересы". Дело в том, что по сей день в большинстве стран Лат. Америки экономическая (и во многом политическая) власть - в руках белого меньшинства. Конечно, нет непроходимого барьера, как во времена Испанской Империи, но правящие элиты по-прежнему - белые. Сочетание социального и расового противостояния создает особо жгучее напряжение. Конечно, среди противников Мадуро в парламенте, среди сторонников парламента - масса метисов, негров и т.д. (кстати, и сам Гуайдо - метис), но все же, все же... Расовая карта - "за метисов, против привилегий белым" - по-прежнему в рукаве Мадуро.

Вот, как я понял, какие козыри в полуголодной и полусвободной стране есть у Мадуро. А как пойдет игра - увидим. "Может быть, десяток неизвестных рифм только и остался что в Венесуэле?"